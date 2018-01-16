Кадыров перевез в Чечню 104-летнюю потерявшуюся бабушку

Ключи от дома и документы женщине вручили представители руководства республики. Жилище со всеми удобствами обставлено мебелью и необходимой техникой.

В начале января МВД Азербайджана направило в Дагестан и Чечню запросы, когда пожилую женщину нашли на западе республики.

"Алиева рассказала, что она родилась и всю жизнь жила в Иордании. На склоне лет решила вернуться на родину — в Чечню, однако у нее были похищены паспорт, денежные средства, украшения. В итоге она осталась без средств к существованию и оказалась в приюте Сестер матери Терезы в Баку", — сказал источник в правительстве.

Рамзан Кадыров решил перевезти женщину в Чечню, вне зависимости от того, где она жила раньше. Вместе с Алиевой в доме будут проживать бывшие воспитанники социально-реабилитационного центра — сироты Хаджимурадовы — 22 летний Ислам, 18-летняя Хава и 16-летняя Иман.

"Они будут заботиться о пожилой женщине, власти республики помогут в трудоустройстве Ислама и дальнейшей учебе девушек", — сказал представитель правительства, пишет znak.com.