Как будут летать самолеты из Барнаула в Москву летом

С 1 июня "Аэрофрот" запускает вечерний рейс из Барнаула в Москву. Летом по этому направлению ежедневно будут летать четыре самолета, рассказали altapress.ru в аэропорту им. Г.С. Титова.
Сколько рейсов из Барнаула в Москву летают каждый день?
Согласно расписанию аэропорта им. Г.С. Титова, ежедневно из Барнаула в московский аэропорт Домодедово будут летать самолеты компаний "Уральские авиалинии" и S7, а в Шереметьево — два рейса "Аэрофлота".
Как будут летать самолеты в Москву?
Три рейса (S7218, U6652, SU1431) продолжают летать из Барнаула в столицу с 25 марта по 27 октября утром — в 8:10, 7:30 и 7:05.
С 1 июня авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять вечерние рейсы на Москву из барнаульского аэропорта имени Г.С. Титова. Вылеты из Барнаула запланированы в 18:20. Самолеты будут летать в новый терминал B аэропорта Шереметьево.
Сколько стоит барнаульцу слетать в Москву и обратно?
В июне 2018 билеты на вечерний рейс Барнаул-Москва компании "Аэрофлот" стоят 22 тыс. рублей, а утренний — 27,5 тыс. рублей.
Авиабилеты компании S7 туда-обратно стоят от 18-22 тыс. рублей, а у перевозчика "Уральские авиалинии" — от 20 тыс. рублей, согласно сайтам авиакомпаний.
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