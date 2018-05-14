Как будут летать самолеты из Барнаула в Москву летом

Сколько рейсов из Барнаула в Москву летают каждый день?

Согласно расписанию аэропорта им. Г.С. Титова, ежедневно из Барнаула в московский аэропорт Домодедово будут летать самолеты компаний "Уральские авиалинии" и S7, а в Шереметьево — два рейса "Аэрофлота".

Как будут летать самолеты в Москву?

Три рейса (S7218, U6652, SU1431) продолжают летать из Барнаула в столицу с 25 марта по 27 октября утром — в 8:10, 7:30 и 7:05.

С 1 июня авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять вечерние рейсы на Москву из барнаульского аэропорта имени Г.С. Титова. Вылеты из Барнаула запланированы в 18:20. Самолеты будут летать в новый терминал B аэропорта Шереметьево.

Сколько стоит барнаульцу слетать в Москву и обратно?

В июне 2018 билеты на вечерний рейс Барнаул-Москва компании "Аэрофлот" стоят 22 тыс. рублей, а утренний — 27,5 тыс. рублей.

Авиабилеты компании S7 туда-обратно стоят от 18-22 тыс. рублей, а у перевозчика "Уральские авиалинии" — от 20 тыс. рублей, согласно сайтам авиакомпаний.