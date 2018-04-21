Как летом: в субботу в Алтайском крае потеплеет до +20

Днем в Алтайском крае возможен туман.

Температура по краю достигнет +15...+20 градусов. В Барнауле будет немного прохладнее — от +16 до +18 градусов.

Повышение температуры связано с тем, что с 20 до 25 апреля с юго-западными атмосферными потоками на территорию края придет теплый воздух из Средней Азии. Волна тепла будет сопровождаться сухой погодой.