Как летом: в субботу в Алтайском крае потеплеет до +20

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Жизнь

В субботу, 21 апреля в Барнауле и на территории Алтайского края ощутимо потеплеет, сообщил алтайский ЦГМС

Весна. Деревья распускаются.
Весна. Деревья распускаются. Фото: Михаил Хаустов.

Днем в Алтайском крае возможен туман.

Температура по краю достигнет +15...+20 градусов.  В Барнауле будет немного прохладнее — от +16 до +18 градусов. 

Повышение температуры связано с тем, что с 20 до 25 апреля с юго-западными атмосферными потоками на территорию края придет теплый воздух из Средней Азии. Волна тепла будет сопровождаться сухой погодой. 

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