Как подать заявление на алименты?

Юлия из Барнаула спрашивает: "Расскажите, какова процедура подачи заявления на алименты? Есть ли бесплатный бланк заявления или обязательно оформлять через юриста?"
В Министерстве юстиции Алтайского края ответили:
— Дела о взыскании алиментов, а также иные дела по спорам, связанным со взысканием алиментов (например, об изменении размера алиментов, об освобождении от уплаты алиментов, о взыскании неустойки в связи с несвоевременной уплатой алиментов), рассматриваются мировым судьёй в качестве суда первой инстанции.
В соответствии со статьями 28, 29 Гражданского процессуального кодекса РФ при подаче искового заявления о взыскании алиментов территориальная подсудность выбирается самим истцом либо по месту жительства ответчика, либо по месту своего жительства. Уточнить все интересующие вас вопросы можно, обратившись в соответствующий судебный участок.
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