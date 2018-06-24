Как подать заявление на алименты?

— Дела о взыскании алиментов, а также иные дела по спорам, связанным со взысканием алиментов (например, об изменении размера алиментов, об освобождении от уплаты алиментов, о взыскании неустойки в связи с несвоевременной уплатой алиментов), рассматриваются мировым судьёй в качестве суда первой инстанции.

В соответствии со статьями 28, 29 Гражданского процессуального кодекса РФ при подаче искового заявления о взыскании алиментов территориальная подсудность выбирается самим истцом либо по месту жительства ответчика, либо по месту своего жительства. Уточнить все интересующие вас вопросы можно, обратившись в соответствующий судебный участок.