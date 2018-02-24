В Барнауле мать-пьяницу отправили в колонию за неуплату алиментов сыну

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Мария Берглизова, женщина знала об обязанности содержать своего ребенка, но игнорировала ее без уважительных причин. С июня по август 2017 года она не платила алименты сыну.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление, но выводов для себя она не сделала. В судебном заседании она рассказала, что всему виной ее алкогольная зависимость. Интересно, что женщина живет со своим отцом, который общается с внуком, но она контактов с ребенком не поддерживает. Кроме того, горожанку уже несколько раз судили за угрозы убийством ее отцу.

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.