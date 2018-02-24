В Барнауле мать-пьяницу отправили в колонию за неуплату алиментов сыну

В Барнауле осудили женщину за неуплату алиментов сыну. Горожанка была лишена родительских прав, но обязана платить алименты.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Мария Берглизова, женщина знала об обязанности содержать своего ребенка, но игнорировала ее без уважительных причин. С июня по август 2017 года она не платила алименты сыну.
Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление, но выводов для себя она не сделала. В судебном заседании она рассказала, что всему виной ее алкогольная зависимость. Интересно, что женщина живет со своим отцом, который общается с внуком, но она контактов с ребенком не поддерживает. Кроме того, горожанку уже несколько раз судили за угрозы убийством ее отцу.
Женщину признали виновной и назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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