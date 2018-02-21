На Алтае мужчина украл и выпил 9 бутылок водки

В Республике Алтай мужчина украл из кафе 9 бутылок водки. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей, сообщает ГУ МВД региона.
Злоумышленник разбил окно и проник в кафе, откуда и выкрал алкоголь.
Эксперт изъял с места преступления следы обуви и другие вещественные доказательства.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний житель села Шашикман. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что уже успел использовать алкоголь в личных целях.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.
Напомним, недавно на Алтае задержали мужчину, который украл две фляги с рыбой и съел чужой улов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.