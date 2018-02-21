На Алтае мужчина украл и выпил 9 бутылок водки

Злоумышленник разбил окно и проник в кафе, откуда и выкрал алкоголь.

Эксперт изъял с места преступления следы обуви и другие вещественные доказательства.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний житель села Шашикман. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что уже успел использовать алкоголь в личных целях.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

Напомним, недавно на Алтае задержали мужчину, который украл две фляги с рыбой и съел чужой улов.