В Алтайском крае мужчина украл фляги с рыбой и съел чужой улов

Сегодня, 17:00.
Происшествия

На Алтае задержали мужчину, которого подозревают в краже двух алюминиевых фляг с рыбой, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Рыба.
Рыба. Фото: Михаил Хаустов.

В середине октября прошлого года в селе Усть-Калманка злоумышленник сорвал навесной замок и проник чужой дом. Оттуда он стащил две фляги, в которых и находилось шесть килограммов рыбы.

Полицейские задержали подозреваемого. Одну из фляг он сдал в пункт приема металла, а рыбу съел. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, в Новоалтайске парикмахеры помогли поймать мужчину, который украл почти 100 пар наушников.

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