В Алтайском крае мужчина украл фляги с рыбой и съел чужой улов

В середине октября прошлого года в селе Усть-Калманка злоумышленник сорвал навесной замок и проник чужой дом. Оттуда он стащил две фляги, в которых и находилось шесть килограммов рыбы.

Полицейские задержали подозреваемого. Одну из фляг он сдал в пункт приема металла, а рыбу съел. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, в Новоалтайске парикмахеры помогли поймать мужчину, который украл почти 100 пар наушников.