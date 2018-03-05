Как садили асы во время "зверя с Востока" самые большие в мире пассажирские самолеты

В эти дни в Бирмингеме была наименее благоприятная погода: снегопад и сильный ветер, вдобавок на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть.

В конце февраля — начале марта в Великобританию пришел мощный холодный фронт, который в местной прессе назвали "Зверем с Востока", пишет Lenta.ru.

Справка

Airbus A380 — крупнейший в мире пассажирский самолет. В одноклассовой конфигурации лайнер может перевозить 853 пассажира, в трехклассовой — 525.

Лайнеры этого семейства способны совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.