Как садили асы во время "зверя с Востока" самые большие в мире пассажирские самолеты

В сети появилось видео посадки 1 и 2 марта в аэропорту британского Бирмингема самолетов Airbus A380-800 авиакомпании Emirates.
В эти дни в Бирмингеме была наименее благоприятная погода: снегопад и сильный ветер, вдобавок на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть.
В конце февраля — начале марта в Великобританию пришел мощный холодный фронт, который в местной прессе назвали "Зверем с Востока", пишет Lenta.ru.
Справка
Airbus A380 — крупнейший в мире пассажирский самолет. В одноклассовой конфигурации лайнер может перевозить 853 пассажира, в трехклассовой — 525.
Лайнеры этого семейства способны совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.
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