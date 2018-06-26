Как сделать интересный офис за небольшие деньги: опыт барнаульской IT-компании

Три месяца назад барнаульская фирма Kinetica, которая занимается интернет-маркетингом, переехала в новый офис из-за расширения штата. Руководству хотелось, чтобы дизайн нового пространства был интересным и стоил недорого. Дизайнер Ольга Кузеванова нашла решение: стены и потолок обили треугольниками из фанеры, а потом раскрасили в яркие цвета.
Яркие стены из фанеры и веселые плакаты
Помещение, которое арендовала Kinetica, на старте представляло собой ангар, обитый жестью. Стены утеплили и обили фанерой.
В оформлении дизайнер использовала корпоративные цвета компании: красный, оранжевый, желтый, синий и черный. Все они присутствуют в логотипе Kinetica — рисованной ракете. Она изображена на входной двери.
По всему офису Kinetica висят плакаты с хорошими примерами рекламных кампаний — для мотивации сотрудников.
В помещении нет капитальных перегородок, но есть условный зоны. Самая большая — зона продакшн, за стеклом — менеджерская. Рядом — небольшая переговорная, прихожая, два санузла и кухня.
Два туалета: в "лютых" цветах и со "скучным" кафелем
Кухня яркая, она больше, чем в старом офисе. По наполнению все стандартно — холодильник, чайник, микроволновка, чай, кофе и так далее.
Артем Первухин,
продакшн-директор Kinetica:
— Туалета у нас два — один для молодежи, второй для возрастных сотрудников. Тот, что для молодежи, очень-очень яркий, оформлен в "лютых" цветах, а для возрастных сотрудников — стандартный, с бежевым кафелем. К слову, "возрастными" мы в шутку называем тех, кто старше 25 лет. Все потому, что у нас молодой коллектив.
Комната для лекций и цифровая библиотека
Переговорная комната пользуется популярностью. В ней проходят совещания и лекции. Бронировать время нужно заранее. В компании проводят много обучающих мероприятий, чтобы повышать квалификацию сотрудников.
В Kinetica большая библиотека, правда электронная, в ней более 100 книг. А бумажных в офисе немного.
Красивый вид и мечты о террасе
Меловая доска в менеджерской — это единственное, что осталось в офисе от старого ремонта. Ее отмыли, но еще никак не оформили. Из окна в этой зоне открывается красивый вид на город.
Из офиса есть выход на крышу. Пока что там открытое пространство, но в компании мечтают со временем сделать террасу для отдыха.
Сейчас небольшая зона отдыха есть внутри офиса с настольными играми, качелями, кикером.
Артем Первухин,
продакшн-директор Kinetica:
— Кикер очень востребован, в него часто играем. Первый нам подарили девушки на 23 февраля. Через некоторое время он сломался, мы купили новый.
Цифра
27 человек работает в двух офисах компании Kinetica: барнаульском и московском.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.