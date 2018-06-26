Как сделать интересный офис за небольшие деньги: опыт барнаульской IT-компании

Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Артем Первухин, продакшн-директор в Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Крыша рядом с офисом компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Вид на Барнаул из офиса Kinetica. Иоанно-Богословская церковь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Вид на Барнаул из офиса Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Вид на Барнаул из офиса Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Вид на Барнаул из офиса Kinetica. ТЦ "Пионер". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Вид на Барнаул из офиса Kinetica. Велнесс-клуб "Магис Спорт". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Офис компании Kinetica. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Яркие стены из фанеры и веселые плакаты

Помещение, которое арендовала Kinetica, на старте представляло собой ангар, обитый жестью. Стены утеплили и обили фанерой.

В оформлении дизайнер использовала корпоративные цвета компании: красный, оранжевый, желтый, синий и черный. Все они присутствуют в логотипе Kinetica — рисованной ракете. Она изображена на входной двери.

По всему офису Kinetica висят плакаты с хорошими примерами рекламных кампаний — для мотивации сотрудников.

В помещении нет капитальных перегородок, но есть условный зоны. Самая большая — зона продакшн, за стеклом — менеджерская. Рядом — небольшая переговорная, прихожая, два санузла и кухня.

Два туалета: в "лютых" цветах и со "скучным" кафелем

Кухня яркая, она больше, чем в старом офисе. По наполнению все стандартно — холодильник, чайник, микроволновка, чай, кофе и так далее.

Артем Первухин,

продакшн-директор Kinetica:

— Туалета у нас два — один для молодежи, второй для возрастных сотрудников. Тот, что для молодежи, очень-очень яркий, оформлен в "лютых" цветах, а для возрастных сотрудников — стандартный, с бежевым кафелем. К слову, "возрастными" мы в шутку называем тех, кто старше 25 лет. Все потому, что у нас молодой коллектив.

Комната для лекций и цифровая библиотека

Переговорная комната пользуется популярностью. В ней проходят совещания и лекции. Бронировать время нужно заранее. В компании проводят много обучающих мероприятий, чтобы повышать квалификацию сотрудников.

В Kinetica большая библиотека, правда электронная, в ней более 100 книг. А бумажных в офисе немного.

Красивый вид и мечты о террасе

Меловая доска в менеджерской — это единственное, что осталось в офисе от старого ремонта. Ее отмыли, но еще никак не оформили. Из окна в этой зоне открывается красивый вид на город.

Из офиса есть выход на крышу. Пока что там открытое пространство, но в компании мечтают со временем сделать террасу для отдыха.

Сейчас небольшая зона отдыха есть внутри офиса с настольными играми, качелями, кикером.

Артем Первухин,

продакшн-директор Kinetica:

— Кикер очень востребован, в него часто играем. Первый нам подарили девушки на 23 февраля. Через некоторое время он сломался, мы купили новый.

Цифра

27 человек работает в двух офисах компании Kinetica: барнаульском и московском.