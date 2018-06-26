Как варить гречку: 26 июня - народный праздник Акулины Гречишницы

4 Рецепт гречневой каши на молоке

Чтобы приготовить гречку на молоке, гречневую крупу нужно промыть, положить в кастрюлю, залить водой (в пропорции 1 стакан крупы на 2 стакана жидкости), посолить и варить, пока не испарится вся вода. Затем в кастрюлю нужно влить молоко, добавить кусочек сливочного масла и сахар по вкусу. Кашу нужно довести до кипения и убрать с огня. Вкус будет немного сладким, отличающимся от вкуса обычной гречневой каши, сообщает vashakasha.com.