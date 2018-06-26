Как варить гречку: 26 июня - народный праздник Акулины Гречишницы

Сегодня, 07:02.
Жизнь

26 июня 2018 по церковному календарю — день памяти мученицы Акилины Старшей Библосской (Финикийской). В народе праздник получил название "Акулина Гречишница". В этот день на Руси было принято варить гречневую кашу.

Гречневая крупа.
Гречневая крупа. Фото: mcx.ru.
1 Какие народные традиции связаны с 26 июня?
  • На Ручи гречку сеяли, в зависимости от погоды, "или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин", сообщает hollydays.ru. Существовала поговорка: "Гречиху сей, когда рожь хороша". 
  • 26 июня варили гречневую кашу и угощали ею нищих. В ответ бедняки благодарили хлебосольных хозяев так: "Уроди вам, православным, гречи без счету. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши".
2 26 июня: народные приметы на Акулину Гречишницу
  • Если 26 июня много мошки — это к хорошей погоде;
  • Если в этот день посадить огурцы, то они вырастут вялыми и кривыми;
  • На Акулину Гречишницу нельзя работать — гречка не уродится;
  • Если летают крупные оводы, то и колосья вырастут крупными.
Каша.
Каша.
3 Как варить гречку: пропорции

Гречку нужно варить в пропорции 1 к 2: так, стакан крупы заливают двумя стаканами жидкости.

4 Рецепт гречневой каши на молоке

Чтобы приготовить гречку на молоке, гречневую крупу нужно промыть, положить в кастрюлю, залить водой (в пропорции 1 стакан крупы на 2 стакана жидкости), посолить и варить, пока не испарится вся вода. Затем в кастрюлю нужно влить молоко, добавить кусочек сливочного масла и сахар по вкусу. Кашу нужно довести до кипения и убрать с огня. Вкус будет немного сладким, отличающимся от вкуса обычной гречневой каши, сообщает vashakasha.com.

Гречневая крупа.
Гречневая крупа.
5 Рецепт гречневой каши в мультиварке

Засыпьте в чашку мультиварки стакан гречневой крупы и залейте двумя стаканами воды. Посолите, закройте крышку, выберите режим "Гречка", "Крупа" или "Каша" (в зависимости от типа мультиварки). Не забудьте отключить после приготовления.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров