Как варить гречку: 26 июня - народный праздник Акулины Гречишницы

26 июня 2018 по церковному календарю — день памяти мученицы Акилины Старшей Библосской (Финикийской). В народе праздник получил название "Акулина Гречишница". В этот день на Руси было принято варить гречневую кашу.
- На Ручи гречку сеяли, в зависимости от погоды, "или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин", сообщает hollydays.ru. Существовала поговорка: "Гречиху сей, когда рожь хороша".
- 26 июня варили гречневую кашу и угощали ею нищих. В ответ бедняки благодарили хлебосольных хозяев так: "Уроди вам, православным, гречи без счету. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши".
- Если 26 июня много мошки — это к хорошей погоде;
- Если в этот день посадить огурцы, то они вырастут вялыми и кривыми;
- На Акулину Гречишницу нельзя работать — гречка не уродится;
- Если летают крупные оводы, то и колосья вырастут крупными.
Гречку нужно варить в пропорции 1 к 2: так, стакан крупы заливают двумя стаканами жидкости.
Чтобы приготовить гречку на молоке, гречневую крупу нужно промыть, положить в кастрюлю, залить водой (в пропорции 1 стакан крупы на 2 стакана жидкости), посолить и варить, пока не испарится вся вода. Затем в кастрюлю нужно влить молоко, добавить кусочек сливочного масла и сахар по вкусу. Кашу нужно довести до кипения и убрать с огня. Вкус будет немного сладким, отличающимся от вкуса обычной гречневой каши, сообщает vashakasha.com.
Засыпьте в чашку мультиварки стакан гречневой крупы и залейте двумя стаканами воды. Посолите, закройте крышку, выберите режим "Гречка", "Крупа" или "Каша" (в зависимости от типа мультиварки). Не забудьте отключить после приготовления.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.