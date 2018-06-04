4 июня у православных начинается Петров пост, который еще называют Апостольским. Он считается нестрогим, потому что в определенные дни поста можно есть рыбу. В 2018 году Петров пост продлится 38 дней. Altapress.ru рассказывает об истории Петрова поста и календаре питания в пост-2018.

Почему Петров пост называют Апостольским? Пост в начале лета называют Петровым в честь апостолов Петра и Павла. Перед тем, как отправиться проповедовать христианство в мире, ученики Иисуса Христа молились и постились. В честь этого установлен Петров пост. Что нельзя есть в Петров пост-2018? Мясные продукты;

Молочные продукты;

Яйца. Иными словами, нельзя есть пищу животного происхождения. Необходимо питаться без фанатизма и излишеств, ограничить употребление алкоголя. Можно ли есть рыбу в Петров пост? Петров пост считается нестрогим. Рыбу можно есть во все дни поста, кроме среды и пятницы, сообщает журнал "Фома". Что нельзя делать в Петров пост? Нельзя вести праздный образ жизни;

Нельзя участвовать в разгульных развлекательных мероприятиях;

Нельзя предаваться греху чревоугодия и переедать;

Нельзя употреблять алкоголь, наркотические вещества, табак;

Нельзя лениться;

Нельзя сплетничать, злиться, завидовать.