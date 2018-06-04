4 июня у православных начинается Петров пост, который еще называют Апостольским. Он считается нестрогим, потому что в определенные дни поста можно есть рыбу. В 2018 году Петров пост продлится 38 дней. Altapress.ru рассказывает об истории Петрова поста и календаре питания в пост-2018.
Почему Петров пост называют Апостольским?
Пост в начале лета называют Петровым в честь апостолов Петра и Павла. Перед тем, как отправиться проповедовать христианство в мире, ученики Иисуса Христа молились и постились. В честь этого установлен Петров пост.
Что нельзя есть в Петров пост-2018?
- Мясные продукты;
- Молочные продукты;
- Яйца.
Иными словами, нельзя есть пищу животного происхождения. Необходимо питаться без фанатизма и излишеств, ограничить употребление алкоголя.
Можно ли есть рыбу в Петров пост?
Петров пост считается нестрогим. Рыбу можно есть во все дни поста, кроме среды и пятницы, сообщает журнал "Фома".
Что нельзя делать в Петров пост?
- Нельзя вести праздный образ жизни;
- Нельзя участвовать в разгульных развлекательных мероприятиях;
- Нельзя предаваться греху чревоугодия и переедать;
- Нельзя употреблять алкоголь, наркотические вещества, табак;
- Нельзя лениться;
- Нельзя сплетничать, злиться, завидовать.
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