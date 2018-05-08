В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru. В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru. В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru. В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru. В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru.

Скульптуру сделали по инициативе и на деньги семьи предпринимателей Евдокименко. На создание памятника получили благословение епископа Рубцовского и Алейского Романа. Он рассказал, что образ выполнен правильно, по православному канону: монашеское одеяние и меч воина.

К изготовлению скульптуры приступили осенью прошлого года. Работу выполнили художники из Павловска: Владимир и Ирина Поваренкины и Надежда Миллер.

Скульптуру установили на пересечении проспекта Ленина и переулка Улежникова. Рядом находятся железнодорожный и автовокзал.