В Рубцовске установили памятник святому Илье Муромцу Печерскому, пишет газета "Местное время".
В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru.
В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru.
В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru.
В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru.
В Алтайском крае установили памятник Илье Муромцу. Фото: rubtsovskmv.ru.
Скульптуру сделали по инициативе и на деньги семьи предпринимателей Евдокименко. На создание памятника получили благословение епископа Рубцовского и Алейского Романа. Он рассказал, что образ выполнен правильно, по православному канону: монашеское одеяние и меч воина.
К изготовлению скульптуры приступили осенью прошлого года. Работу выполнили художники из Павловска: Владимир и Ирина Поваренкины и Надежда Миллер.
Скульптуру установили на пересечении проспекта Ленина и переулка Улежникова. Рядом находятся железнодорожный и автовокзал.
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