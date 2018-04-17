Как тебе такое, Илон Маск: S7 намерен конкурировать со SpaceX в США

Офис компании SpaceX находится в 14 километрах от порта базирования "Морского старта".

Сергей Сопов планирует конкурировать с помощью соотношения цены, качества и удобства: "Нужно сделать так, чтобы заказчику пусков при работе с нами было "тепло, уютно и комфортно", и выполнить все свои обязательства в срок с нужным качеством и в рамках тех денег, о которых мы договорились", — говорит Сопов.

Он рассказал, что провести первый пуск S7 Space планирует в 2019 году. После этого компания рассчитывает осуществлять запуски с "Морского старта", как минимум, четыре раза в год.

Напомним, по результатам опроса, проведенного "Левада-центром" ко Дню космонавтики, Россия считается мировым лидером в освоении космоса.