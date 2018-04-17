Как тебе такое, Илон Маск: S7 намерен конкурировать со SpaceX в США

Хозяином плавучего космодрома "Морской старт" стала российская компания S7. Сергей Сопов, генеральный директор компании S7 Space, заявил о намерении конкурировать с Илоном Маском и SpaceX на территории США, сообщает РИА Новости.
Офис компании SpaceX находится в 14 километрах от порта базирования "Морского старта".
Сергей Сопов планирует конкурировать с помощью соотношения цены, качества и удобства: "Нужно сделать так, чтобы заказчику пусков при работе с нами было "тепло, уютно и комфортно", и выполнить все свои обязательства в срок с нужным качеством и в рамках тех денег, о которых мы договорились", — говорит Сопов.
Он рассказал, что провести первый пуск S7 Space планирует в 2019 году. После этого компания рассчитывает осуществлять запуски с "Морского старта", как минимум, четыре раза в год.
Напомним, по результатам опроса, проведенного "Левада-центром" ко Дню космонавтики, Россия считается мировым лидером в освоении космоса.
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