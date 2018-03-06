Как в алтайском казино проходит самый жаркий конкурс красоты

На конкурсе красоты "Королева Altai Palace". Фото: десперадо.рф, Юнона Косарева и Илья Ковальчук. На конкурсе красоты "Королева Altai Palace". Фото: десперадо.рф, Юнона Косарева и Илья Ковальчук. На конкурсе красоты "Королева Altai Palace". Фото: десперадо.рф, Юнона Косарева и Илья Ковальчук.

Прекрасные жительницы Барнаула смогут принять участие в региональном туре с 29 по 31 марта. Сейчас в столице края стартуют кастинги, и первые заявки на участие уже поступают в организационный комитет. А потом победительницы отборов встретятся на конкурсе в казино "Altai Palace".

Как стать участницей конкурса "Королева Altai Palace"

К участию в конкурсе приглашаются молодые женщины и девушки в возрасте от 20 до 40 лет. Претендентка на победу должна быть активной, творческой, обладать приятной внешностью и коммуникабельностью! Из 12 участниц регионального полуфинала, по решению жюри, путевку в финал получают 2 конкурсантки, чье выступление в конкурсных заданиях окажется наиболее убедительным и ярким. В финале примут участие представительницы городов и регионов из всей России, победительниц ждет роскошный призовой фонд, а всех участниц конкурса – специальные номинации и многочисленные подарки и призы!

Подать заявку на участие в конкурсе, а также следить за событиями и принимать участие в турах онлайн-голосования могут все желающие в официальной группе в соцсети ВКонтакте. Информация об участии в конкурсе по телефону 8-913-693-27-81.