Как в алтайском казино проходит самый жаркий конкурс красоты

С ноября 2017 года в Алтайском крае проходит всероссийский конкурс красоты "Королева Altai Palace". За это время в нем уже приняли участие очаровательные конкурсантки из Республики Алтай, Бийска, Новосибирска и городов Кузбасса. И вот наступило время для барнаульских девушек.
Прекрасные жительницы Барнаула смогут принять участие в региональном туре с 29 по 31 марта. Сейчас в столице края стартуют кастинги, и первые заявки на участие уже поступают в организационный комитет. А потом победительницы отборов встретятся на конкурсе в казино "Altai Palace".
Как стать участницей конкурса "Королева Altai Palace"
К участию в конкурсе приглашаются молодые женщины и девушки в возрасте от 20 до 40 лет. Претендентка на победу должна быть активной, творческой, обладать приятной внешностью и коммуникабельностью! Из 12 участниц регионального полуфинала, по решению жюри, путевку в финал получают 2 конкурсантки, чье выступление в конкурсных заданиях окажется наиболее убедительным и ярким. В финале примут участие представительницы городов и регионов из всей России, победительниц ждет роскошный призовой фонд, а всех участниц конкурса – специальные номинации и многочисленные подарки и призы!
Подать заявку на участие в конкурсе, а также следить за событиями и принимать участие в турах онлайн-голосования могут все желающие в официальной группе в соцсети ВКонтакте. Информация об участии в конкурсе по телефону 8-913-693-27-81.
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