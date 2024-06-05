Как выглядит и чем известно бывшее здание НКВД, в арке которого обнаружили надписи

Недавно в арке дома купца Морозова и бывшего здания НКВД в Барнауле под слоем штукатурки обнаружили надписи. По одной из версий, в этой арке раньше держали заключенных. Корреспондент Altapress.ru посмотрел, как сейчас выглядит эта арка и этот дом. В том числе внутри.