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День в истории

Как выглядит и чем известно бывшее здание НКВД, в арке которого обнаружили надписи

Недавно в арке дома купца Морозова и бывшего здания НКВД в Барнауле под слоем штукатурки обнаружили надписи. По одной из версий, в этой арке раньше держали заключенных. Корреспондент Altapress.ru посмотрел, как сейчас выглядит эта арка и этот дом. В том числе внутри.

Арка дома купца Морозова.
Арка дома купца Морозова.
Дарья Беркетова
  • Предполагается, что арка в здании появилась после того, как в начале XX века здание перешло от купца Михаила Страхова к Андрею Морозову.

«До революции через арку проезжали подводы с товаром во внутренний двор, где находились склады», — рассказал Геннадий Шейда, руководитель общественного движения «Согласие».

  • В 1930-х в этом здании располагалось краевое управление НКВД, а во внутреннем дворе находилась следственная тюрьма. Не исключено, что прямо в арке какое-то время находились арестанты, которым не нашлось места в переполненном изоляторе.
  • Арестантов на время следствия размещали в том числе и в подвале. Сегодня доступа к нему нет. Ранее краеведы утверждали, что никаких подвалов нет и быть не могло. Но во время ремонта пришли к выводу — все-таки были.
Вид на здание в 19 веке. Фото из дома Морозова.
Вид на здание в 19 веке. Фото из дома Морозова.
Дарья Беркетова
  • Барнаульский общественник Константин Емешин вспоминал: бабушка просила его не гулять рядом, «потому что в здании расстреливают».
  • А владелец здания Владимир Куликов рассказывал, как он не смог найти в музее ни одной фотографии дома и даже улицы 1930-1950-х годов.

«Директор музея объяснила: люди боялись не то что фотографировать дом НКВД, но даже лишний раз пройти по улице», — говорил он.

  • О внутреннем дворе Дома Морозова ходили и ложные слухи: будто бы там стоял крематорий, в котором сжигали людей.

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