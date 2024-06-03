Волонтеры, проводившие 1 июня субботник в арке старинного купеческого здания в Барнауле, обнаружили под слоем штукатурки надписи на кирпичах. В какое время они были нанесены, пока неизвестно. Но известно, что в 1930-х годах в это здание въехало краевое управление НКВД, а во внутреннем дворе (а, возможно, и в подвале) находилась следственная тюрьма. Так что не исключено, что прямо в арке какое-то время находились арестанты, которым не нашлось места в переполненном изоляторе, как это было в другом историческом здании.

Говорят кирпичи

«На каждом кирпиче вцарапаны имена… Колокол, по ком?», - писал Андрей Вознесенский в 1989 году, после того, как увидел арку другого барнаульского здания - того, что на ул. Льва Толстого, 28.

Арка из его стихотворения была последним местом пребывания в Барнауле заключенных в годы массовых репрессий. Здесь арестанты ждали отправки по этапу. Здесь, на кирпичах, они оставляли послания о себе - кто фамилию, кто дату, кто и то, и другое.

Правда, с каждым годом те надписи становятся все менее разборчивыми - как будто кто-то стирает их потихоньку, одну за другой. О «петроглифах» в арке Дома Морозова - здания с ул. Ползунова, 34а, где прошел субботник, еще недавно не было вообще ничего.

Дом Морозова. Барнаул. Altapress.ru

Ее кирпичные стены много лет были скрыты штукатуркой - тайна стала открываться лишь после того, как слои покрытия сами стали отставать от кирпичной стены.

А нынешней весной собственник здания профессор медицины Владимир Куликов организовал ремонт фасада, выходящего на задний двор.

Работы там ведет профессиональная организация с правом работать на объекте культурного наследия (которым является Дом Морозова). А к очистке арки от штукатурки привлекли волонтеров, которые и сделали в минувшую субботу свои открытия.

Осторожно, с помощью шпателя, снимая слой за слоем, они нашли с десяток кирпичей, на которых некто неведомый оставил память о себе. «За каждой надписью - чья-то жизнь», - сказал один из участников субботника.

Субботник в Доме Морозова. altapress.ru Субботник в Доме Морозова. altapress.ru Субботник в Доме Морозова. altapress.ru Субботник в Доме Морозова. altapress.ru

Концентрация сил

Арка в этом здании появилась, скорее всего, после того, как в начале XX века оно перешло от купца Михаила Страхова к Андрею Морозову и тот расширил его, построив третий ризалит - трапециевидный выступ.

На первом этаже располагались шикарные морозовские магазины - мануфактурный, бакалейно-галантерейный и посудный.

«До революции через арку проезжали подводы с товаром во внутренний двор, где находились склады», - рассказывает Геннадий Шейда, руководитель общественного движения «Согласие».

В 1914 году Андрей Морозов стал самым крупным предпринимателем Барнаула по торговым оборотам. Но уже через пару лет, в условиях войны, семья продала все и ушла в Харбин. При советской власти здание национализировали.

Дом Морозова, Барнаул, 1926 год. Altapress.ru

А в 1937-м, после создания Алтайского края и краевого управления НКВД, его передали чекистам путем обмена. Управление Госбанка переехало на ул. Горького, в Дом Яковлева, а НКВД, которое там находилось, - на Ползунова, 34а.

«Хотя то здание больше Дома Морозова, в этом районе НКВД использовало еще несколько объектов, и, видимо, потребовалась концентрация сил». – объясняет Геннадий Шейда.

А затем вместо хозяйственных построек во дворе Дома Морозова силами заключенных возвели следственный изолятор.

Субботник в Доме Морозова. altapress.ru

Неизвестная история

В истории этого здания под куполами, вообще, много неизвестного. Есть, например, сведения, что арестантов на время следствия размещали в подвале.

Однако доступа в подвальное помещение сегодня нет. И некоторые краеведы даже утверждают: нет здесь никакого подвала, и никогда не было.

«Во время ремонта здания изучали фундамент, и пришли к выводу: подвальное помещение здесь есть, сейчас оно заполнено мусором. Но раскопок не проводили», - объясняет общественник.

Неясно пока и то, какова была роль здания в период массовых репрессий, Хотя слухи о нем ходили страшные. Константин Емешин, другой известный барнаульский общественник, родившийся в 1945 году, вспоминал: бабушка просила его не гулять рядом, «потому что в здании расстреливают».

А Владимир Куликов рассказывал в прошлом году: он не смог найти в музее ни одной фотографии дома и даже улицы 1930-1950-х годов. «Директор музея объяснила: люди боялись не то что фотографировать дом НКВД, но даже лишний раз пройти по улице», - говорил он.

Постараются сохранить

Как уже не раз писал altapress.ru, Владимир Куликов приобрел здание в 2017 году. Он восстановил его, после чего Дом Морозова стали включать в свои маршруты экскурсоводы.

«К сожалению, среди них распространяется и ложная информация: мы слышали, например, как гид рассказывал, будто бы во дворе стоял крематорий, где сжигали людей», - говорит Геннадий Шейда.

Постепенно Дом Морозова начинает жить какой-то новой жизнью. В 2022–2023 годах здесь проходили довольно популярные лекции по истории Алтая. Затем его полюбили художники и самодеятельные артисты: на ступеньках просторной лестницы Дома проходят вполне душевные «квартирники» с пением под гитару.

На открытии выставки 20 июня 2023 г. Altapress.ru

1 июня волонтеры провели здесь первый субботник. Внутренний двор и арка, которую предстоит привести в первозданный вид, после реставрации станут частью культурного пространства.

А выцарапанные на кирпичах надписи, обнаруженные в ходе освобождения стен от штукатурки, постараются сохранить – как это сделать, еще предстоит выяснить.

До 16 июня в Доме Морозова работает выставка художника Александра Петелина. Вход бесплатный.

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