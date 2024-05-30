Белоснежный ангел, реликтовый лес, сгоревшие книги. С чего начиналось алтайское село Панкрушиха

- В «Списке населенных мест Сибирского края» указано, что Панкрушиху основали в 1707 году, но других подтверждений этому нет. Официальная дата основания села — 1759 год, когда велся прием алтайских горных заводов, приписанных Указом императрицы Елизаветы Петровны.
- Название села произошло от реки Паньшихи, которая впадает в Бурлу. Именно здесь и обосновались переселенцы.
Детский сад "Березка" (бывший родильный дом) в селе Панкрушиха.
vk.com/kraevedaltay
- Есть придание об обанкротившемся пане Крушихинском, которого сослали в Сибирь. Он поселился на Бурпане и основал Панкрушиху. По другой легенде село основал пан Крушинский: он был среди потомков русских крестьян, которые в первой четверти 17 века бежали из Польши.
- Первыми жителями Панкрушихи были переселенцы из Малышевской слободы: Кармановы, Бородулины, Шкарабейниковы, Миловановы, Толмачев. Позднее в Панкрушиху приехали Шипулины, Елисеевы, Шихалевы, Ощепковы, Боровиковы и Брызгалов.
- В начале 20 века село было большим, а дома хаотично стояли вдоль реки. К началу Первой мировой войны в Панкрушихе появилась планировка: широкие улицы сходились к центральной площади.
- Архитектура крестьянских домов была разной: от простых избушек до крестовых двухэтажных домов. Также в селе располагались пимокатные мастерские, маслозавод и три водяных мельницы.
- Власть находилась в руках волостного старшины и писаря, которые избирались на общих собраниях. А образование в четыре класса получали единицы, поскольку многие бросали школу и шли работать в хозяйстве.
- Первый деревянный храм в селе построили около 1859 года, а через 48 лет на пожертвования возвели каменную церковь с высокой колокольней. Звон колокола был слышен в пяти километрах от Панкрушихи. Еще одной примечательной деталью была стоящая над входом в церковь двухметровая статуя крылатого ангела с позолоченным крестом в руках.
Библиотека села Панкрушиха.
vk.com/kraevedaltay
- В 1932 году с церкви сбросили купольное завершение, кресты, купола. Позже разбили колокольню, алтарь. Самое ценное вывезли в Камень-на-Оби и Барнаул. По воспоминаниям очевидцев, иконы, ризы и книги сваливали в кучу и поджигали.
- До Великой Отечественной войны в здании церкви работали клуб и кинотеатр. Потом здесь хранили зерно, а после — вернули кинотеатр и дом культуры. Здание горело дважды, но стены уцелели. Его отстроили, разместив там кинотеатр «Спутник», а в 1991 году церковь вновь вернули прихожанам. Сейчас в ней ведут капитальный ремонт.
- Панкрушиха располагается в районе Алеусского ленточного бора, чьи сосняки растут на песках. В жаркие дни песок накаляется до 70 градусов.
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