«Пойду, схожу в Рассею». Каким когда-то было алтайское село Бобково

- Село Бобково было первым в Рубцовском районе: оно основано в 1749 году. Свое название получило по имени первых переселенцев: Василия Бобкова и его жены Акулины.
- У села было и другое название – Склюиха, в честь речки, на которой оно стояло. В архивах часто встречается строчка: «деревня Бобково, она же Склюиха».
- К 1756 году Бобково стало одним из самых больших сел на приалейской и причарышской территории. На юге предгорий Алтая можно было встретить избушки крестьян и кочевые племена «двоеданцев»: они платили ясак русскому царю и алман джунгарскому хану.
Село Бобково Алтайского края.
www.google.com/maps/place/Бобко́во.
- В 1763 году в Бобково проживали 139 человек. Село было приписано к ближайшему горнорудному заводу и находилось под управлением Колыванской слободы Семипалатинского уезда.
- Сельчане занимались скотоводством и земледелием, а основной тягловой силой были лошади. Их содержали почти в каждом дворе. Крестьяне, которые переселялись в Колывано-Воскресенский округ, приписывались к заводам и несли трудовую повинность за пользование землей.
- После отмены крепостного права на Алтай приезжали крестьяне из европейской части России. В Бобково переселенцы жили отдельно от старожилов, в своей части села – «Рассее». Местные так и говорили: «Пойду, схожу в Рассею».
- В конце 1920-х Бобково было одним из крупнейших сел Рубцовского района. По данным переписи 1926 года, здесь располагалось 381 хозяйство и проживали 2034 человек.
- В 1960-х в Бобково появились кирпичный и асфальтовый заводы, овцеферма. Там построили кирпичные жилые дома, детский сад и среднюю школу, Дом культуры, магазины, участковую больницу.
Ветеран Елена Олейникова, которая проживала в селе Бобково Алтайского края.
inform22.ru
- Здесь же родился Герой Советского Союза Иван Федоренко, который погиб в 1945 году в Германии.
- Бобково до сих пор отличается от современных сел простором и хаотичными подворьями. Это связано с тем, что там формировали родовые гнезда: сначала строили отцовский дом, потом вокруг него возводили дома сыновья, а затем – внуки.
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