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День в истории

Колодцы в огородах, один старик. Каким был алтайский поселок Быково, которого уже нет на картах

288 лет назад в Павловском районе появился поселок Быково. Здесь были своя водяная мельница и плотина. В школу дети ходили по пять километров – до ближайшего села. А еще здесь «до победного» жил один старик. Но и он переехал.

"Страдная пора. Косцы", 1887 год. Художник Григорий Мясоедов.
"Страдная пора. Косцы", 1887 год. Художник Григорий Мясоедов.
ru.wikipedia.org
  • В архивных документах поселок Быково Павловского района впервые упоминается в 1736 году.
  • По воспоминаниям бывшего председателя сельсовета Чернопятова, Быково располагалось на реке Касмала, в четырех километрах от Чернопятово.
Исчезнувшие села Павловского района Алтайского края.
Исчезнувшие села Павловского района Алтайского края.
vk.com/kraevedaltay
  • В поселке было 50 дворов, плотина и водяная мельница на реке.
  • Также о Быково вспоминал житель села Нагорное – Зазвонов:

«Быково тянулось одной стороной вдоль Касмалы, даже не было улиц. Отдельно к бору на опушке стояла школа и четыре двора. Так поселок тянулся до села Касмала – “Быково кончалось – Касмала начиналась”».

  • Дома здесь были большие и круглые, а в каждом огороде имелся свой колодец. Рядом было село Российка где жили «богатые люди в больших домах». Они держали коз и делали брынзу.
  • Во время коллективизации в Быково открыли колхозы «Путь комбайна», «Путь вперед» и «6 пятилетка». В 1930-е их объединили, люди сеяли кукурузу и овес: поля шли до самых Шахов. К сожалению, колхоз оказался слабым.
  • В Быково жил Герой Советского Союза – Григорий Раевский. В его честь названа одна из улиц Павловска.
  • Дочь одной из жительниц Быково, Любовь Анискина, рассказывала, что в ее семье было шесть детей, а школ в поселке не было. Валентине приходилось идти на учебу несколько километров до Чернопятово.
  • В 1950-е люди стали уезжать из Быково, потому что фермы перенесли в село Нагорное. По воспоминаниям жителей, колхоз при переезде не помогал, и народ разъехался. К 1961 году в поселке остался один старик, и тот потом уехал в Чернопятово.

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