Колодцы в огородах, один старик. Каким был алтайский поселок Быково, которого уже нет на картах

- В архивных документах поселок Быково Павловского района впервые упоминается в 1736 году.
- По воспоминаниям бывшего председателя сельсовета Чернопятова, Быково располагалось на реке Касмала, в четырех километрах от Чернопятово.
Исчезнувшие села Павловского района Алтайского края.
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- В поселке было 50 дворов, плотина и водяная мельница на реке.
- Также о Быково вспоминал житель села Нагорное – Зазвонов:
«Быково тянулось одной стороной вдоль Касмалы, даже не было улиц. Отдельно к бору на опушке стояла школа и четыре двора. Так поселок тянулся до села Касмала – “Быково кончалось – Касмала начиналась”».
- Дома здесь были большие и круглые, а в каждом огороде имелся свой колодец. Рядом было село Российка где жили «богатые люди в больших домах». Они держали коз и делали брынзу.
- Во время коллективизации в Быково открыли колхозы «Путь комбайна», «Путь вперед» и «6 пятилетка». В 1930-е их объединили, люди сеяли кукурузу и овес: поля шли до самых Шахов. К сожалению, колхоз оказался слабым.
- В Быково жил Герой Советского Союза – Григорий Раевский. В его честь названа одна из улиц Павловска.
- Дочь одной из жительниц Быково, Любовь Анискина, рассказывала, что в ее семье было шесть детей, а школ в поселке не было. Валентине приходилось идти на учебу несколько километров до Чернопятово.
- В 1950-е люди стали уезжать из Быково, потому что фермы перенесли в село Нагорное. По воспоминаниям жителей, колхоз при переезде не помогал, и народ разъехался. К 1961 году в поселке остался один старик, и тот потом уехал в Чернопятово.
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