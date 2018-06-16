Какого числа День медика в 2018 году

В День медика в России принято чествовать врачей, медсестер, санитаров, сотрудников регистратуры — всех медицинских работников. Altapress.ru рассказывает, когда День медика в 2018 году и как его празднуют в России.

1 Когда День медика в России в 2018 году? День медика ежегодно празднуют в третье воскресенье июня. В 2018 году День медицинского работника выпадает на 17 июня. 2 Где празднуют День медика вместе с Россией? После распада СССР традиция отмечать профессиональный праздник работников здравоохранения летом сохранилась в Украине, Белоруссии, Армении, Молдове и Казахстане, пишет fakty.ictv.ua. 3 Как в России празднуют День медика? Нет единой устоявшейся традиции празднования Дня медицинского работника. В этот день проводят концерты, награждения. У врачей есть две государственных награды: "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" и "Заслуженный врач Российской Федерации", сообщает aif.ru.