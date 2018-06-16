Какого числа День медика в 2018 году

В День медика в России принято чествовать врачей, медсестер, санитаров, сотрудников регистратуры — всех медицинских работников. Altapress.ru рассказывает, когда День медика в 2018 году и как его празднуют в России.
День медика ежегодно празднуют в третье воскресенье июня. В 2018 году День медицинского работника выпадает на 17 июня.
После распада СССР традиция отмечать профессиональный праздник работников здравоохранения летом сохранилась в Украине, Белоруссии, Армении, Молдове и Казахстане, пишет fakty.ictv.ua.
Нет единой устоявшейся традиции празднования Дня медицинского работника. В этот день проводят концерты, награждения.
У врачей есть две государственных награды: "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" и "Заслуженный врач Российской Федерации", сообщает aif.ru.
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