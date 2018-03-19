Канадские ученые рассказали о пользе ожирения

При наборе веса в организме человека активизируется белок нейропилин-1, который отвечает за удаление лишнего жира из организма, что приводит к здоровому ожирению, когда отсутствуют осложнения для сердечно-сосудистой системы, сообщает MedicalXpress.
Ученые из Монреаля выяснили, что при увеличении веса становится активным воспалительный белок нейропилин-1, который отвечает за удаление лишнего жира из организма. Это способствует метаболически здоровому ожирению, когда отсутствуют осложнения для сердечно-сосудистой системы.
Также в жировой ткани также накапливаются специфические иммунные клетки — нейропилин-1-положительные макрофаги, которые способствуют удалению избытка жира и его перераспределения в организме для предотвращения негативных эффектов, и помогают восстановить контроль над уровнем сахара в крови, пишет "Росбалт".
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