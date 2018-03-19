Ученые рассказали, когда женщины не жалеют о случайном сексе

Ранее было известно, что женщины чаще мужчин жалеют о случайных связях. Теперь же исследователи решили установить, почему так происходит. Опрос 547 норвежских и 216 американских гетеросексуальных студенток показал: наиболее удовлетворены случайным сексом женщины, сами сделавшие первый шаг. Кроме того, довольными оказались женщины, которым попался умелый партнер, доставивший удовольствие.

Женщины, сами идущие на контакт, нормально относятся к своей сексуальности и владеют большим выбором партнеров по сравнению с женщинами, которых склонил к сексу мужчина, отметили исследователи.

Также женщины, согласившиеся на предложенный секс и получившие от него удовольствие, меньше жалеют о случившемся. Однако для мужчин качество секса не играет определяющей роли, говорят ученые. Причины они видят в биологических различиях: женщина может забеременеть и поэтому, возможно, оценивает умелого партнера как более качественного мужчину.