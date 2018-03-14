Ученые рассказали, как секс влияет на старение

Во время исследования они сделал вывод, что регулярный секс полезен как мужчинам, так и женщинам. Причина тому — гормон "любви и объятий" — окситоцин. Он делает кожу упругой и хорошо влияет на тонус мышц.

Кроме того, занятия любовью повышают кровоток и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Не менее важен, по мнению ученых, также и психологический фактор — секс дарит людям положительные эмоции, а они, в свою очередь, продлевают жизнь.