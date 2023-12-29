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День в истории

Касса на улице и «вдруг — как в сказке!». С чего началась история барнаульского Дворца спорта

Altapress.ru рассказывает, как в Барнауле строили Дворец зрелищ и спорта (упорно!), как в нем проводили международные соревнования, и как люди восхищались его красотой.

Дворец зрелищ и спорта.
Дворец зрелищ и спорта.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • В 1950-е советскую молодежь начали активно привлекать к спорту. Так 4 июля 1959 года было принято решение о строительстве в Барнауле Дворца спорта, под который выделили земельный участок в 6,86 га на Социалистическом проспекте.
  • Здание Дворца спорта строили по замыслу «Союзспортпроекта», и в процессе в рабочие чертежи вносились изменения. Например, по расширению возможностей катка: чтобы использовать его не только для соревнований, но и для массового проката.
Дворец зрелищ и спорта.
Дворец зрелищ и спорта.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Еще одной особенностью проекта стало размещение кассовых павильонов не внутри здания, а рядом.
  • Строительство спорткомплекса велось долго и денег на него не жалели. Так, например, в 1966 году власти увеличили средства для обустройства катка на 26,4 тыс. рублей.
  • Сооружение было уникальным — как по конструкции, так и по архитектурному оформлению.
  • 29 декабря 1966 года здание Дворца спорта приняли в эксплуатацию. И сразу же началась подготовка к празднованию Нового года. Во Дворце смонтировали сцену, установили большую елку. Также пригласили артистов балета и музыкальной комедии, эстрадные и духовые оркестры. Уже 1 января во дворце состоялся первый новогодний бал, а 2 января — первые детские утренники.
Посетители искусственного катка Дворца зрелищ и спорта. Фото В. Садчикова. 1983 г.
Посетители искусственного катка Дворца зрелищ и спорта. Фото В. Садчикова. 1983 г.
altlib.ru
  • Спустя год, в январе 1967 года, в Барнауле впервые проводились международные соревнования по фигурному катанию. Известный фигурист Румынии Николае Маларчук так высказался о встрече: «Дворец поразил нас своей современностью. Мы думали, что будем выступать в мороз на открытом воздухе. И вдруг – как в сказке!». Те соревнования посетили более 16 тыс. зрителей.
  • Примерно тогда же Барнаул посетил с выступлениями Московский балет на льду.
Открытка с изображением Дворца зрелищ и спорта.
Открытка с изображением Дворца зрелищ и спорта.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • 18 октября 1991 года площади у Дворца зрелищ и спорта присвоили имя академика Андрея Сахарова. А 27 марта 2001 года Дворцу присвоили имя Германа Титова.

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