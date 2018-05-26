Каждый там был, но не каждый видел это. Фото из маршруток

Будни современного городского транспорта серые и унылые. Но иногда приходят они. Они — это люди (животные), которые могут удивить, порадовать или озадачить. Смотрим, вдохновляемся, просыпаемся.

Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Маршрутки России. Фото: novate.ru. Источник.