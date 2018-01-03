Кинули на Новый год. Мошенник похитил у жительницы Барнаула 150 тысяч рублей

Женщина решил сдавать квартиру, для этого разместила на специализированном сайте объявление. Вскоре ей позвонил неизвестный, который предложил снять у нее жилье.

Хотя потерпевшая и знала о мошенниках в интернете, но все же согласилась подключить номер звонившего к своему мобильному банку. Вместо перевода аванса, она сама лишилась денег со своей карты.