Кинули на Новый год. Мошенник похитил у жительницы Барнаула 150 тысяч рублей

Жительница Октябрьского района Барнаула лишилась 147 тысяч рублей в канун Нового года, сообщает сайт краевого главка МВД.
Женщина решил сдавать квартиру, для этого разместила на специализированном сайте объявление. Вскоре ей позвонил неизвестный, который предложил снять у нее жилье.
Хотя потерпевшая и знала о мошенниках в интернете, но все же согласилась подключить номер звонившего к своему мобильному банку. Вместо перевода аванса, она сама лишилась денег со своей карты.
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