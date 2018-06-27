Барнаульцы смогут увидеть две луны в небе

27 июля 2018 года Луна будет полностью скрыта более часа, а Марс наиболее близко подойдет к Земле. При это если лунное затмение можно наблюдать только в конкретное время, то противостояние Марса — в течение нескольких недель.

Чтобы увидеть Марс 27 июля, достаточно будет лишь выйти из дома и внимательно посмотреть на небо. Во время затмения полной луны в той же стороне невысоко над горизонтом будет видна красная звездочка.

По данным РБК, полная фаза затмения продлится с 22:30 до 00:14 по московскому времени. Предположительно, в этот момент "две луны на небе" — то есть Луна и Марс — будут иметь схожую яркость и красный цвет.