Когда в Барнауле пройдет прощание с трагически погибшим генералом УФСИН

28 июня в Алтайском крае в ДТП погиб бывший руководитель УФСИН по Алтайскому краю Александр Семенюк. Генерал был пассажиром Mitsubishi ASX, который перевернулся на трассе Белоярск-Заринск в районе Сорочьего лога. Прощание с Александром Петровичем состоится в понедельник 2 июля, сообщили в УФСИН.
Церемония пройдет в барнаульском храме апостола Иоанна Богослова (ул.Шумакова, 25а) с 11:00 до 13:00.
Как погиб генерал
Инцидент произошел в час дня 28 июня. За рулем кроссовера находился 61-летний владелец машины, 67-летний Семенюк находился на пассажирском сидении. Автомобиль ехал из Заринска в Барнаул. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Mitsubishi перевернуло и бросило в дерево.
Водителя доставили в барнаульскую горбольницу №1 с переломами ребер, черепно-мозговой травмой и ушибами. Александр Семенюк скончался до приезда скорой помощи.
Кто такой Александр Семенюк
Александр Семенюк руководил Главным управлением исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю с 1999 года. В декабре 2009 года он вышел на пенсию по выслуге лет. В 2010-м возглавил управление охотничьего хозяйства Алтайского края.
Семенюк возглавлял так называемый "генеральский клуб" — неформальное объединение бывших и действующих руководителей региональных управлений федеральных ведомств.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.