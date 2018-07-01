Когда в Барнауле пройдет прощание с трагически погибшим генералом УФСИН

Сегодня, 12:06.
Жизнь

28 июня в Алтайском крае в ДТП погиб бывший руководитель УФСИН по Алтайскому краю Александр Семенюк. Генерал был пассажиром Mitsubishi ASX, который перевернулся на трассе Белоярск-Заринск в районе Сорочьего лога. Прощание с Александром Петровичем состоится в понедельник 2 июля, сообщили в УФСИН.

Александр Семенюк.
Александр Семенюк. Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Алтайскому краю.

Церемония пройдет в барнаульском храме апостола Иоанна Богослова (ул.Шумакова, 25а) с 11:00 до 13:00.

Как погиб генерал

Инцидент произошел в час дня 28 июня. За рулем кроссовера находился 61-летний владелец машины, 67-летний Семенюк находился на пассажирском сидении. Автомобиль ехал из Заринска в Барнаул. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Mitsubishi перевернуло и бросило в дерево.

Водителя доставили в барнаульскую горбольницу №1 с переломами ребер, черепно-мозговой травмой и ушибами. Александр Семенюк скончался до приезда скорой помощи.

В Алтайском крае перевернулся автомобиль Mitsubishi, людей зажало в салоне.
В Алтайском крае перевернулся автомобиль Mitsubishi, людей зажало в салоне.

Кто такой Александр Семенюк

Александр Семенюк руководил Главным управлением исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю с 1999 года. В декабре 2009 года он вышел на пенсию по выслуге лет. В 2010-м возглавил управление охотничьего хозяйства Алтайского края.

Семенюк возглавлял так называемый "генеральский клуб" — неформальное объединение бывших и действующих руководителей региональных управлений федеральных ведомств.

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