Когда Вознесение в 2018 году и что нельзя делать в этот праздник

Вознесение Господне — один из главных христианских праздников. Он относится к двунадесятым и не имеет постоянной даты: Вознесение празднуют на сороковой день после Пасхи, в четверг. Altapress.ru рассказывает, когда в 2018 году будет Вознесение Господне, как правильно провести этот день и что делать нельзя.

1 Какого числа Вознесение Господне в 2018 году? 17 мая православные христиане отмечают праздник Вознесения Господня в 2018 году. 2 В чем суть праздника Вознесения? Согласно Библии, сорок дней после воскресения Иисус Христос пребывал на земле, напутствуя учеников. По истечении этого срока Христос встретился с апостолами в Иерусалиме. На их глазах он вознесся — поднялся в небо и исчез в облаках. 3 Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня-2018? Нельзя ссориться с близкими. В праздник нужно соблюсти в душе мир и спокойствие;

В старину запрещалось плевать и бросать мусор на улице, так как "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих";

Нежелательно делать уборку по дому. Праздник лучше привести в тихом семейном кругу;

С этого дня нельзя приветствовать фразой "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят Плащаницу, рассказали podrobnosti.ua. 4 Как правильно провести праздник Вознесения? Как и в другие православные праздники, в день Вознесения Господня христиане посещают церковную службу, стараются исповедаться и причаститься. 5 Какие народные традиции связаны с праздником Вознесения Господня? Под вечер в праздник Вознесения разжигали костер. Он символизировал расцвет природы. Вокруг костра молодежь водила хороводы;

Роса в этот день считалась целебной;

Между Пасхой и Вознесением особенно почитали больных и нищих, пишут podrobnosti.ua;

В праздник Вознесения пекли особые блины. Они назывались по-разному: "Божья окутка", "внучки", "Христа лапотка";

В некоторых регионах готовили лепешки с творожной начинкой, у которых загибали края в виде ступенек;

Был обычай "ходить на распутье" — в гости к родным и знакомым. Хозяевам дарили лесенки из пшеничного теста на меду с сахарными узорами. 6 Когда Троица в 2018 году? Православный праздник Троица в 2018 году будет 27 мая. Его еще называют Пятидесятницей.