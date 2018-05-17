Когда Вознесение в 2018 году и что нельзя делать в этот праздник

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Жизнь

Вознесение Господне — один из главных христианских праздников. Он относится к двунадесятым и не имеет постоянной даты: Вознесение празднуют на сороковой день после Пасхи, в четверг. Altapress.ru рассказывает, когда в 2018 году будет Вознесение Господне, как правильно провести этот день и что делать нельзя.

Православная церковь.
Православная церковь. Фото: ССО.
1 Какого числа Вознесение Господне в 2018 году?

17 мая православные христиане отмечают праздник Вознесения Господня в 2018 году.

2 В чем суть праздника Вознесения?

Согласно Библии, сорок дней после воскресения Иисус Христос пребывал на земле, напутствуя учеников. По истечении этого срока Христос встретился с апостолами в Иерусалиме. На их глазах он вознесся — поднялся в небо и исчез в облаках. 

Колокол. Церковь.
Колокол. Церковь.
3 Что нельзя делать в праздник Вознесения Господня-2018?
  • Нельзя ссориться с близкими. В праздник нужно соблюсти в душе мир и спокойствие;
  • В старину запрещалось плевать и бросать мусор на улице, так как "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих";
  • Нежелательно делать уборку по дому. Праздник лучше привести в тихом семейном кругу;
  • С этого дня нельзя приветствовать фразой "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят Плащаницу, рассказали podrobnosti.ua.
4 Как правильно провести праздник Вознесения?

Как и в другие православные праздники, в день Вознесения Господня христиане посещают церковную службу, стараются исповедаться и причаститься.

В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
5 Какие народные традиции связаны с праздником Вознесения Господня?
  • Под вечер в праздник Вознесения разжигали костер. Он символизировал расцвет природы. Вокруг костра молодежь водила хороводы;
  • Роса в этот день считалась целебной;
  • Между Пасхой и Вознесением особенно почитали больных и нищих, пишут podrobnosti.ua;
  • В праздник Вознесения пекли особые блины. Они назывались по-разному: "Божья окутка", "внучки", "Христа лапотка"; 
  • В некоторых регионах готовили лепешки с творожной начинкой, у которых загибали края в виде ступенек;
  • Был обычай "ходить на распутье" — в гости к родным и знакомым. Хозяевам дарили лесенки из пшеничного теста на меду с сахарными узорами.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы
Когда Троица в 2018 году?

Православный праздник Троица в 2018 году будет 27 мая. Его еще называют Пятидесятницей. 

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