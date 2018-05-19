Команда Навального создала новую партию

По данным СМИ, на съезде присутствовали 124 делегатов из 60 субъектов РФ. Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь заявила, что партия планирует добиться "реальных перемен, реальных реформ" и бороться с коррупцией, "чтобы деньги из бюджета не уходили в офшоры и не тратились на яхты и дворцы".

Эмблемой новой партии станет надпись "Россия будущего" на фоне триколора, пишет РБК.

Тверской районный суд Москвы 15 мая арестовал Алексея Навального на 15 суток за несоблюдение требований сотрудников полиции во время организации несанкционированной акции протеста в центре столицы 5 мая, а также на 30 суток за ту же акцию, пишет "Коммерсант".