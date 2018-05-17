"Зло в землю". Активисты из "Отрядов Путина" похоронили снимки Трампа, Навального и Дурова

16 мая краснодарские члены организации "Отряды Путина" провели акцию по закапыванию в землю портретов тех, кого они называют злом, пишет Dailystorm.ru. Этот ритуал закапывания "отрядопутинцы" провели к Чемпионату мира по футболу.
В землю зарыли снимки Дональда и Иванки Трамп, оппозиционера Алексея Навального и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Про президента США один из участников движения "Отряды Путина" сказал, что "весь мир знает этого человека как разжигателя войны во всем мире". А про его дочь заявили, что "более кровожадной женщины в мире нет".
Навального "похоронили с большим удовольствием", обозвав оппозиционера агентом госдепа. Дурову досталось определение "генетического предателя".
После фото основателя Telegram и картинки с логотипом мессенджера в яму отправился флаг США. Активисты сообщили, что "все дерьмо собрали" и зарыли снимки.
Одна из участниц акции резюмировала произошедшее:
— Мы сегодня собрались здесь, чтобы забыть обо всех неприятностях, которые были у нас в последние дни, похоронить это все здесь и со спокойной совестью готовиться к приятным вещам — к чемпионату мира по футболу. Будем наслаждаться, радоваться жизни, но сначала нужно с этим злом распрощаться.
Что такое "Отряды Путина?
Лидер движения "Отряды Путина" — основатель благотворительного фонда "Социальная справедливость", политик из Краснодара Марат Динаев. На YouTube-канале "Отрядов Путина" в марте разместили видеозапись, на которой Марат Динаев, обращаясь к сторонникам, говорит, что именно они "сломали психику Навального, именно на вас он надломился и понял — никогда его ребята не победят Россию". Кроме того, у движения есть ролики, в которых они выступают против западных лидеров и бросают дротики в их фотографии.
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