"Зло в землю". Активисты из "Отрядов Путина" похоронили снимки Трампа, Навального и Дурова

В землю зарыли снимки Дональда и Иванки Трамп, оппозиционера Алексея Навального и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Про президента США один из участников движения "Отряды Путина" сказал, что "весь мир знает этого человека как разжигателя войны во всем мире". А про его дочь заявили, что "более кровожадной женщины в мире нет".

Навального "похоронили с большим удовольствием", обозвав оппозиционера агентом госдепа. Дурову досталось определение "генетического предателя".

После фото основателя Telegram и картинки с логотипом мессенджера в яму отправился флаг США. Активисты сообщили, что "все дерьмо собрали" и зарыли снимки.

Одна из участниц акции резюмировала произошедшее:

— Мы сегодня собрались здесь, чтобы забыть обо всех неприятностях, которые были у нас в последние дни, похоронить это все здесь и со спокойной совестью готовиться к приятным вещам — к чемпионату мира по футболу. Будем наслаждаться, радоваться жизни, но сначала нужно с этим злом распрощаться.

Что такое "Отряды Путина?

Лидер движения "Отряды Путина" — основатель благотворительного фонда "Социальная справедливость", политик из Краснодара Марат Динаев. На YouTube-канале "Отрядов Путина" в марте разместили видеозапись, на которой Марат Динаев, обращаясь к сторонникам, говорит, что именно они "сломали психику Навального, именно на вас он надломился и понял — никогда его ребята не победят Россию". Кроме того, у движения есть ролики, в которых они выступают против западных лидеров и бросают дротики в их фотографии.