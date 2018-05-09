Павел Дуров заявил о борьбе за Telegram "до победного конца"

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице в "ВКонтакте" поздравил всех с Днем Победы и заявил, что продолжит бороться за судьбу сервиса до конца.
"Мы продолжим борьбу за Telegram в России. История наших предков учит биться до победного конца. С Днем Победы!", — написал Дуров.
Он заявил, что Telegram заблокирован в России вопреки Конституции, поэтому "блокировка Telegram незаконна".
"Если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то ее требование вписывалось бы в рамки Конституции. Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это – прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки", — считает Павел Дуров.
Ранее компания Telegram Messenger LLP подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда, который признал законным приказ ФСБ о выдаче ключей для расшифровки сообщений пользователей.
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