В России могут заблокировать мессенджер WhatsApp

Ряд экспертов полагают, что популярный мессенджер WhatsApp может быть заблокирован на территории России так же, как Telegram, уже летом этого года. Об этом пишет со ссылкой на неназванных экспертов Федеральное агентство новостей.
Причиной блокировки может стать то, что руководство мессенджера WhatsApp отказывается предоставить ключи шифрования. Как и в случае с Telegram, его менеджеры утверждают, что это невозможно сделать из-за технологии, которая используется в шифровании.
По данным агентства, в России мессенджер WhatsApp использует около трети жителей страны. Нередко — как удобный формат для ведения общей группы родителей школьников, жильцов одного дома, депутатов и других объединений. Впрочем, пока трудно сказать, насколько серьезны эти намерения и не является ли опубликованная информация пробным вбросом.
Напомним, что Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Однако заблокировать его так и не удалось — Telegram продолжает работать, хотя и с некоторыми сбоями.
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