В России могут заблокировать мессенджер WhatsApp

Причиной блокировки может стать то, что руководство мессенджера WhatsApp отказывается предоставить ключи шифрования. Как и в случае с Telegram, его менеджеры утверждают, что это невозможно сделать из-за технологии, которая используется в шифровании.

По данным агентства, в России мессенджер WhatsApp использует около трети жителей страны. Нередко — как удобный формат для ведения общей группы родителей школьников, жильцов одного дома, депутатов и других объединений. Впрочем, пока трудно сказать, насколько серьезны эти намерения и не является ли опубликованная информация пробным вбросом.

Напомним, что Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Однако заблокировать его так и не удалось — Telegram продолжает работать, хотя и с некоторыми сбоями.