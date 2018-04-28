Роскомнадзор назвал виновных в интернет-сбоях по всей России

"К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять Telegram услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении Telegram", — цитируют РИА Новости пресс-службу надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что решение суда обязывает прекратить создание технических условий для работы Telegram на территории России не только ведомство, но и "иных лиц", в том числе операторов связи и хостинг-провайдеров.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В черный список стали попадать и IP-адреса, которые могли использоваться для обхода блокировок. В их числе оказались облачные хранилища Amazon, Microsoft, Evernote, мессенджер Viber и некоторые IP-адреса Google.

25 апреля Роскомнадзор пообещал подойти к блокировке Telegram "более точечно".