Начальник штаба Навального уедет учиться и работать в США

Глава московского штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что организация протестов сильно истощила его семейный бюджет. Он решил уехать на учебу в Йельский университет (США) и ищет работу, пишет ura.ru.
"Все хорошее когда-нибудь кончается, и наша кампания тоже… Я продолжаю, естественно, работать в ФБК… полтора года кампании были весьма непростым испытанием для семейного бюджета", — написал он в своем блоге.
Волков рассказал, что в мае и июле он будет в России, а с августа по декабрь — в Америке, где также готов работать, но "в американских часовых поясах". По его словам, он рассмотрит все предложения и готов заняться "любыми проектами".
Волков отказался сообщить, планирует ли он вернуться к работе с Навальным после возвращения из Штатов.
Навальный подал документы на регистрацию политической партии "Рабочее название". Примерно в это же время начали закрываться его региональные штабы. В том числе, и в Алтайском крае (Бийск, Барнаул).
Леонид Волков — уроженец Екатеринбурга. Экс-депутат Екатеринбургской гордумы (2009—2013 гг.). На данный момент является менеджером проектов в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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