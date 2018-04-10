Начальник штаба Навального уедет учиться и работать в США

"Все хорошее когда-нибудь кончается, и наша кампания тоже… Я продолжаю, естественно, работать в ФБК… полтора года кампании были весьма непростым испытанием для семейного бюджета", — написал он в своем блоге.

Волков рассказал, что в мае и июле он будет в России, а с августа по декабрь — в Америке, где также готов работать, но "в американских часовых поясах". По его словам, он рассмотрит все предложения и готов заняться "любыми проектами".

Волков отказался сообщить, планирует ли он вернуться к работе с Навальным после возвращения из Штатов.

Навальный подал документы на регистрацию политической партии "Рабочее название". Примерно в это же время начали закрываться его региональные штабы. В том числе, и в Алтайском крае (Бийск, Барнаул).

Леонид Волков — уроженец Екатеринбурга. Экс-депутат Екатеринбургской гордумы (2009—2013 гг.). На данный момент является менеджером проектов в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.