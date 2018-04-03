Потому что бедные: в Барнауле закрылся штаб Навального

По словам Фотиевой, штаб проработал 11 месяцев и 10 дней.

Ольга Фотиева,

заместитель начальника барнаульского штаба:

— Вместе мы проделали работу столь важную и сложную, что её слишком трудно оценить в одном коротком посте. Вы и сами прекрасно знаете, как мы трудились, ради чего работали и чего смогли добиться. Мы гордимся вами и благодарны за время, которое каждый из вас вложил в наше общее дело.

Фотиева написала, что прощается с помещением на ул. Крупской, но не прощается со сторонниками.

Ольга Фотиева,

заместитель начальника барнаульского штаба:

— Физически штаб Навального в Барнауле закрывается, однако как идея продолжает жить — потому что остаёмся мы. Потому что за этот год мы поняли, что вместе способны на многое. Мы научились работать автономно, даже когда нас лишают лидеров. Именно поэтому мы надеемся, что вы продолжите вместе с нами защищать то, во что верите, несмотря на отсутствие привычного места для встреч. Теперь наше место встречи — любая точка в городе, любая точка в виртуальном пространстве.

Как сообщил "Банкфакс" со ссылкой на Фотиеву, штаб закрылся и-за недостатка финансирования.

Ольга Фотиева,

заместитель начальника барнаульского штаба:

— Нам сказали, что денег на дальнейшее содержание нет, так как регион бедный, пожертвований мало. Люди, конечно, расстроены, что говорить. До последнего надеялись, что не закроют. Очень много волонтеров, теперь надо будет их не растерять.

Напомним, что в помещение на улице Крупской штаб Навального переехал после того, как покинул более дорогие площади в доме на улице Молодежной. Именно около этого офиса оппозиционера облили зеленкой, когда он приезжал в Барнаул.