Командир Ан-12 умер во время полета в Египет

Сегодня, 11:22.
Происшествия

Во время перелета в Египет скончался командир воздушного судна (КВС) Ан-12 корпорации "МиГ", пишет Взгляд.

Ан-12.
Ан-12. Фото: commons.wikimedia.org.

КВС через 4,5 часа после взлета внезапно потерял сознание, однако экипаж взял управление в свои руки, связался с диспетчером Каира и запросил приоритет при посадке в Хургаде.

На земле пилота сразу же госпитализировали в больницу "Эль-Нил", однако спасти его не удалось. Предположительной причиной смерти называется обширный сердечный приступ.

Предполагается, что самолет перевозил запчасти для истребителей, которые стоят на вооружении египетской армии, пишет aex.ru.

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