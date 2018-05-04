Командир Ан-12 умер во время полета в Египет

КВС через 4,5 часа после взлета внезапно потерял сознание, однако экипаж взял управление в свои руки, связался с диспетчером Каира и запросил приоритет при посадке в Хургаде.

На земле пилота сразу же госпитализировали в больницу "Эль-Нил", однако спасти его не удалось. Предположительной причиной смерти называется обширный сердечный приступ.

Предполагается, что самолет перевозил запчасти для истребителей, которые стоят на вооружении египетской армии, пишет aex.ru.