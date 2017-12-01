Комичные поступки, на которые способны только очень пьяные люди

"Если танцуете как звезда, разговариваете как оратор, шутите как артист, идите домой. Вы пьяны!" - именно так звучит известная шутка, в которой есть немалая доля правды. В этой подборке — фотодоказательства поступков, которые могли совершить только очень пьяные люди.

Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Комичные поступки пьяных людей. Фото: СС0. Источник