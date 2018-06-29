Не задохнуться и не спариться: как выбрать и установить кондиционер

Кондиционер поможет спастись от летней духоты и жары дома. Выбор и установка кондиционера имеют множество тонкостей, которые нужно предусмотреть заранее. Altapress.ru рассказывает, как выбрать кондиционер, что такое сплит-система и сколько стоит установка и обслуживание кондиционера.
Виды кондиционеров для квартиры
В офисах и квартирах площадью до 100 кв. метров применяют бытовые кондиционеры мощностью от 1,5-2 до 8 кВт, сообщает "РФК Климат".
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Сплит-системы настенного типа
Самые распространенные бытовые кондиционеры, которые можно установить почти в любом небольшом помещении. Внутренний блок сплит-систем обычно устанавливают у потолка, недалеко от окна, а наружный — под окном.
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Мульти сплит-системы настенного типа
Это разновидность сплит-систем. Они отличаются тем, что к одному внешнему блоку подключаются несколько внутренних, каждым из которых можно управлять отдельно. Это позволяет экономить место на наружной стене здания.
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Мобильные ("напольные") кондиционеры
Единственный вид кондиционеров, который можно установить самостоятельно. Для этого достаточно вывести в форточку или приоткрытое окно гибкий шланг (воздуховод), по которому из кондиционера отводится горячий воздух. Недостатки — высокий шум от компрессора, ограниченная мощность.
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Оконные кондиционеры
Недорогой, но непопулярный вид бытовых кондиционеров. Для установки нужно вырезать прямоугольное отверстие в оконном стекле или тонкой стене, а это нарушает теплоизоляцию помещения. Недостаток — высокий уровень шума от компрессора.
Покупка кондиционера: на что обратить внимание?
- Мощность охлаждения;
- Электрическая мощность;
- Возможность нагрева воздуха;
- Уровень шума;
- Основные функции;
- Системы защиты.
Из-за чего происходят поломки кондиционеров?
- Некачественный монтаж кондиционера;
- Загрязнение фильтров;
- Низкая мощность (недостаточная для помещения, что заставляет устройство работать на износ);
- Утечка фреона.
Сколько стоит кондиционер?
Сплит-системы и мульти сплит-системы (при мощности охлаждения 2 кВт) делятся на три ценовых категории, сообщает kp.ru:
- Кондиционеры премиум-класса — от 60 до 80 тысяч рублей;
- Кондиционеры средней ценовой категории — от 30 до 50 тысяч рублей;
- Кондиционеры эконом-класса — от 10 до 30 тысяч рублей.
Установка настенной сплит-системы c одним внутренним блоком обойдется примерно в 7000 рублей.
Обслуживание кондиционера в год стоит примерно 2500-5000 рублей. Кроме того, нужно учесть вероятность брака и расходы на электроэнергию.
Что еще нужно знать об установке кондиционера?
Монтаж кондиционера важен не менее, чем выбор самого устройства. От того, правильно ли установили кондиционер, зависит срок службы и расходы на его эксплуатацию. Кроме того, необходимо, чтобы ваш кондиционер не создавал неудобств соседям: это может спровоцировать конфликт и даже судебные разбирательства.
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