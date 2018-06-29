Не задохнуться и не спариться: как выбрать и установить кондиционер

Сегодня, 14:16.
Жизнь

Кондиционер поможет спастись от летней духоты и жары дома. Выбор и установка кондиционера имеют множество тонкостей, которые нужно предусмотреть заранее. Altapress.ru рассказывает, как выбрать кондиционер, что такое сплит-система и сколько стоит установка и обслуживание кондиционера.

Кондиционеры.
Кондиционеры. Фото: ССО.

Виды кондиционеров для квартиры

В офисах и квартирах площадью до 100 кв. метров применяют бытовые кондиционеры мощностью от 1,5-2 до 8 кВт, сообщает "РФК Климат". 

  • Сплит-системы настенного типа 

Самые распространенные бытовые кондиционеры, которые можно установить почти в любом небольшом помещении. Внутренний блок сплит-систем обычно устанавливают у потолка, недалеко от окна, а наружный — под окном.

  • Мульти сплит-системы настенного типа

Это разновидность сплит-систем. Они отличаются тем, что к одному внешнему блоку подключаются несколько внутренних, каждым из которых можно управлять отдельно. Это позволяет экономить место на наружной стене здания.

  • Мобильные ("напольные") кондиционеры 

Единственный вид кондиционеров, который можно установить самостоятельно. Для этого достаточно вывести в форточку или приоткрытое окно гибкий шланг (воздуховод), по которому из кондиционера отводится горячий воздух. Недостатки — высокий шум от компрессора, ограниченная мощность.

  • Оконные кондиционеры 

Недорогой, но непопулярный вид бытовых кондиционеров.  Для установки нужно вырезать прямоугольное отверстие в оконном стекле или тонкой стене, а это нарушает теплоизоляцию помещения. Недостаток — высокий уровень шума от компрессора.

Кондиционеры.
Кондиционеры

Покупка кондиционера: на что обратить внимание?

  • Мощность охлаждения;
  • Электрическая мощность;
  • Возможность нагрева воздуха;
  • Уровень шума;
  • Основные функции;
  • Системы защиты.

Из-за чего происходят поломки кондиционеров?

  • Некачественный монтаж кондиционера;
  • Загрязнение фильтров;
  • Низкая мощность (недостаточная для помещения, что заставляет устройство работать на износ);
  • Утечка фреона.
Кондиционеры.
Кондиционеры

Сколько стоит кондиционер?

Сплит-системы и мульти сплит-системы (при мощности охлаждения 2 кВт) делятся на три ценовых категории, сообщает kp.ru:

  • Кондиционеры премиум-класса — от 60 до 80 тысяч рублей;
  • Кондиционеры средней ценовой категории — от 30 до 50 тысяч рублей;
  • Кондиционеры эконом-класса — от 10 до 30 тысяч рублей.

Установка настенной сплит-системы c одним внутренним блоком обойдется примерно в 7000 рублей.

Обслуживание кондиционера в год стоит примерно 2500-5000 рублей. Кроме того, нужно учесть вероятность брака и расходы на электроэнергию.

Кондиционеры.
Кондиционеры

Что еще нужно знать об установке кондиционера?

Монтаж кондиционера важен не менее, чем выбор самого устройства. От того, правильно ли установили кондиционер, зависит срок службы и расходы на его эксплуатацию. Кроме того, необходимо, чтобы ваш кондиционер не создавал неудобств соседям: это может спровоцировать конфликт и даже судебные разбирательства. 

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