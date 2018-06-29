Не задохнуться и не спариться: как выбрать и установить кондиционер

Монтаж кондиционера важен не менее, чем выбор самого устройства. От того, правильно ли установили кондиционер, зависит срок службы и расходы на его эксплуатацию. Кроме того, необходимо, чтобы ваш кондиционер не создавал неудобств соседям: это может спровоцировать конфликт и даже судебные разбирательства.