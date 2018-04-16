Барнаульские дамы посоревнуются за корону конкурса "Очарование Женственности"

Алина Метелёва. Фото: предоставлено организаторами конкурса. Елена Повова. Фото: предоставлено организаторами конкурса. Ирина Зима. Фото: предоставлено организаторами конкурса. Кристина Степанова. Фото: предоставлено организаторами конкурса. Юлия Добрыгина. Фото: предоставлено организаторами конкурса. Участницы конкурса "Очарование женственности". Фото: предоставлено организаторами конкурса.

Основной целью проекта организаторы считают привлечение внимания общественности к проблеме женственности в современном мире. Как заявляют организаторы, участницам "на своем примере придется продемонстрировать: современная женщина способна органично развиваться и быть социально успешной, проявляя лучшие женские качества, эффективно управляя своими состояниями, служа мужчине и претворяя в этот мир любовь и добро".

Алина Метелёва

39-летняя юрист Алина работает консультантом по недвижимости, увлекается спортом, раджа-йогой, эзотерической астрологии, искусством Кокшастры, макияжем и бизнес-магией. По гороскопу — водолей.

О себе участница говорит:

— Главное развиваться, развиваться и развиваться!

Она считает, что ей удалось найти секрет семейного и личного счастья. А по мнению дочери, Алина является супер-мамой.

Елена Попова

У эксперта Елены в ее 35 лет есть несколько разноплановых увлечений. Это фотография, флористика, путешествия, массаж, эзотерика, поэзия, стилистика, организация и запуск проектов. По знаку зодиака она водолей.

О своем самом большом достижении участница сообщила, что это:

— Принятие и раскрытие себя как женщины, обретение внутренней гармонии.

В конкурсе она ищет возможность раскрыть и проявить себя, преодоление своих страхов, получение бесценного опыта.

Ирина Зима

51-летняя стилист-визажист Ирина Зима любит фигурное катание, танцы, саморазвитие, книги, ходьбу, бег, вышивание бисером, изготовление украшений и вязание. Она — скорпион.

В качестве личного достижения она называет своего сына, которого считает настоящим мужчиной. А также говорит, что достижением является:

Развитие женственности, раскрытие её сакрального смысла и силы.

И конкурс "Очарование женственности" для нее станет "очередной ступенью вверх как женщины, победой над собой и путем к себе".

Кристина Степанова

29-летняя Кристина по образованию психолог, а работает визажистом, бровистом, lashmaker'ом. Она телец по гороскопу и увлекается танцами и изобразительным искусством.

Главным достижением участница называет своих детей, это ее гордость и радость.

В конкурсе хочет выразить себя и свою женственность.

Юлия Добрыгина

Врачу-ортодонту Юлии Добрыгиной в ее 39 лет нравится то, что недавно у нее появилось наконец-то свободное, которое она расходует на два любимых увлечения: танцы и горные лыжи. Он скорпион по гороскопу.

Ее достижение в том, что она научилась любить себя. А главными качествами женщин Юлия называет "женственность, мудрость и гибкость".

В конкурсе хотела бы проверить свои внутренние ресурсы, ведь любое подобное состязание — это стресс.