Жительница алтайского села хочет победить во всероссийском конкурсе "Королева леса"

Наталья Черникова из алтайской Ларичихи надеется победить в конкурсе Союза лесозаготовителей "Королева Леса". Девушка вошла в число 30 финалисток и пока является одним из лидеров в интернет-голосовании.
Конкурс проводится среди девушек, работающих в лестной отрасли страны. Наталья Черникова представляет на "Королеве Леса" предприятие "Алтай-Форест", где трудится инженером по лесовосстановлению.
Из сообщения организаторов конкурса:
— Задача "Королевы леса" — создать символ успешной привлекательной молодой женщины, преданной профессии и предприятию. Конкурсные выходы строятся по принципу классического конкурса красоты, но в них не делается акцент на антропометрические данные финалисток, а подчёркивается их эмоциональный интеллект, умение нести образ достойной представительницы своего регион.
13 апреля в Архангельске пройдет первый этап "Королевы леса" (см. прямую трансляцию в 18:00 мск), а в суперфинал попадут только 12 девушек, которые поборются за корону конкурса во время проведения чемпионат России "Лесоруб XXI века".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.