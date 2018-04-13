Жительница алтайского села хочет победить во всероссийском конкурсе "Королева леса"

Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com. Наталья Черникова. Фото: опубликовано на vk.com.

Конкурс проводится среди девушек, работающих в лестной отрасли страны. Наталья Черникова представляет на "Королеве Леса" предприятие "Алтай-Форест", где трудится инженером по лесовосстановлению.

Из сообщения организаторов конкурса:

— Задача "Королевы леса" — создать символ успешной привлекательной молодой женщины, преданной профессии и предприятию. Конкурсные выходы строятся по принципу классического конкурса красоты, но в них не делается акцент на антропометрические данные финалисток, а подчёркивается их эмоциональный интеллект, умение нести образ достойной представительницы своего регион.

13 апреля в Архангельске пройдет первый этап "Королевы леса" (см. прямую трансляцию в 18:00 мск), а в суперфинал попадут только 12 девушек, которые поборются за корону конкурса во время проведения чемпионат России "Лесоруб XXI века".