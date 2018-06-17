Краснодарский мошенник обманул шесть жителей Алтайского края

Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгения Харькина, мужчина искал на сайте бесплатных объявлений объявления о представлении услуг по перевозке крупногабаритных грузов. Затем он звонил по указанным там телефонам и представлялся сотрудником промышленного предприятия.

Мошенник заявлял, что готов заключить соглашение о предоставлении автомобиля для перевозки груза, и под предлогом расчета безналичным способом убеждал граждан сообщить ему данные их банковских карт. После получения нужных сведений он перечислял деньги с чужих счетов на свой киви-кошелек.

Таким образом злоумышленнику удалось обмануть шесть человек на общую сумму 40 тысяч рублей. За это его осудили на 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.