Краснодарский мошенник обманул шесть жителей Алтайского края

В Барнауле осудили жителя Краснодарского края, который обманул шестерых человек из Алтайского края. Мужчина выманивал у людей деньги мошенническим путем.
Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгения Харькина, мужчина искал на сайте бесплатных объявлений объявления о представлении услуг по перевозке крупногабаритных грузов. Затем он звонил по указанным там телефонам и представлялся сотрудником промышленного предприятия.
Мошенник заявлял, что готов заключить соглашение о предоставлении автомобиля для перевозки груза, и под предлогом расчета безналичным способом убеждал граждан сообщить ему данные их банковских карт. После получения нужных сведений он перечислял деньги с чужих счетов на свой киви-кошелек.
Таким образом злоумышленнику удалось обмануть шесть человек на общую сумму 40 тысяч рублей. За это его осудили на 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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