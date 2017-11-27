Кремль набирает политтехнологов для работы в регионах

Перед началом предвыборной президентской кампании первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко намерен лично встретиться с политтехнологами, пишет "Коммерсантъ".
О предстоящей встрече с Сергеем Кириенко "Ъ" рассказали один из политтехнологов и источник, близкий к администрации президента (АП).
По словам технолога, встреча может состояться 27 ноября: экспертам, в том числе работающим с регионами, расскажут об основных установках накануне президентской кампании.
С конца ноября начнется предвыборное обучение вице-губернаторов по внутренней политике, а также глав региональных избиркомов, которым дадут вводные накануне президентских выборов.
До конца месяца АП собиралась окончательно распределить "проблемные" регионы между экспертами, которые будут их "вести" во время президентской кампании, говорит другой собеседник издания. "Сергей Кириенко регулярно встречается с политтехнологами, но 27 ноября такой встречи не планировалось",— сказали "Ъ" в АП. Несколько политконсультантов сказали "Ъ", что не знают о встрече.
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