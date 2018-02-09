Крупнейшая электростанция Алтайского края перешла под контроль нового собственника

Теперь около 78% "Сибэко" принадлежит СГК, а около 22% — миноритарным акционерам.

Предприятия "Сибэко" будут включены в структуру СГК, пояснили в компании.

Кроме "Бийскэнерго" "Сибэко" до недавнего времени управляла четырьмя ТЭЦ в Новосибирске и станцией в Куйбышеве Новосибирской области. Что касается бийской станции, то ее доля в объеме выработки электроэнергии в Алтайском крае в 2016 году составила 34,5%, и это первое место в крае.

В итоге суммарная установленная мощность объектов СГК увеличится на 38% до 10,9 ГВт, тепловая — на 53% до 23,9 тыс. гигакалорий в час.

В СГК заверили, что все обязательства "Сибэко" перед партнерами и клиентами сохраняются, а консолидация энергоактивов позволит повысить эффективность работы за счет снижения управленческих расходов и оптимизации закупочной деятельности.

Кроме того, в компании сообщили, что сделка проведена с учетом интересов акционеров и клиентов. Ее сумму в СГК не разглашают.

Внеочередное общее собрание акционеров "Сибэко" назначено на 6 марта — там будут досрочно прекращены полномочия прежнего совета директоров и избран новый состав.

ФАС сказала "Да"

Как сообщал ранее altapress.ru, покупка акций была согласована ФАС.

В антимонопольной службе отметили, что покупка акций может привести к ограничению конкуренции на оптовом рынке электроэнергии во второй зоне.

И в связи с этим ФАС потребовала, в частности, не допускать действий, приводящих к значительному повышению цен при торговле электроэнергией на оптовом рынке. Невыполнение предписания антимонопольщиков — основание для признания сделки недействительной.

Справка

До покупки акций "Сибэко" СГК контролировала две ТЭЦ и теплосети в Барнауле, а также котельную и теплосети в Рубцовске. В Рубцовске СГК переформатировала всю систему теплоснабжения, в результате чего город отказался от одного источника теплоснабжения - ТЭЦ тракторного завода.

Кроме того, компания сообщала о планах взять на себя теплоснабжение территории Барнаула, за которую несет ответственность МУП "Энергетик", а также отапливать Новоалтайск. "Бийскэнерго" возглавляет Борис Мещеряков.