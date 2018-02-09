Крупнейшая электростанция Алтайского края перешла под контроль нового собственника

Сегодня, 14:42.
Экономика

"Сибирская генерирующая компания" (СГК), которой принадлежат барнаульские ТЭЦ, завершила сделку по приобретению крупного пакета акций энергокомпании "Сибэко", в состав которой входит, в частности, "Бийскэнерго". Это означает, что бийская станция переходит под контроль нового собственника. Ранее сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой, оговорившей покупку рядом условий.

"Бийскэнерго" переходит под контроль СГК.
"Бийскэнерго" переходит под контроль СГК. Фото из архива редакции.

Теперь около 78% "Сибэко" принадлежит СГК, а около 22% — миноритарным акционерам.

Предприятия "Сибэко" будут включены в структуру СГК, пояснили в компании.

Кроме "Бийскэнерго" "Сибэко" до недавнего времени управляла четырьмя ТЭЦ в Новосибирске и станцией в Куйбышеве Новосибирской области. Что касается бийской станции, то ее доля в объеме выработки электроэнергии в Алтайском крае в 2016 году составила 34,5%, и это первое место в крае.

В итоге суммарная установленная мощность объектов СГК увеличится на 38% до 10,9 ГВт, тепловая — на 53% до 23,9 тыс. гигакалорий в час.

В СГК заверили, что все обязательства "Сибэко" перед партнерами и клиентами сохраняются, а консолидация энергоактивов позволит повысить эффективность работы за счет снижения управленческих расходов и оптимизации закупочной деятельности.

Кроме того, в компании сообщили, что сделка проведена с учетом интересов акционеров и клиентов. Ее сумму в СГК не разглашают.

Внеочередное общее собрание акционеров "Сибэко" назначено на 6 марта — там будут досрочно прекращены полномочия прежнего совета директоров и избран новый состав.

ФАС сказала "Да"

Как сообщал ранее altapress.ru, покупка акций была согласована ФАС.

В антимонопольной службе отметили, что покупка акций может привести к ограничению конкуренции на оптовом рынке электроэнергии во второй зоне.

И в связи с этим ФАС потребовала, в частности, не допускать действий, приводящих к значительному повышению цен при торговле электроэнергией на оптовом рынке. Невыполнение предписания антимонопольщиков — основание для признания сделки недействительной.

Справка

До покупки акций "Сибэко" СГК контролировала две ТЭЦ и теплосети в Барнауле, а также котельную и теплосети в Рубцовске. В Рубцовске СГК переформатировала всю систему теплоснабжения, в результате чего город отказался от одного источника теплоснабжения - ТЭЦ тракторного завода.

Кроме того, компания сообщала о планах взять на себя теплоснабжение территории Барнаула, за которую несет ответственность МУП "Энергетик", а также отапливать Новоалтайск. "Бийскэнерго" возглавляет Борис Мещеряков.

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