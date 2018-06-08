Крупный район Барнаула остался без света

Вечером 7 июня в районе улиц Юрина и Матросова не было света, сообщают в паблике Barnaul 22. Электроэнергию отключили из-за крупной аварии.
В справочной Барнаульской сетевой компании сообщили, что произошла "серьёзная авария" и без света остался большой район. "Поступает целый шквал звонков", пишут "Вконтакте".
Энергетики обещали дать свет к полуночи, но, по словам комментаторов, электроэнергия поступила в дома около 8-ми вечера.
Один из пользователей написал, что утром 7 июня в этом районе тоже не было света из-за аварии. Тогда отключение длилось около часа.
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