Крупный район Барнаула остался без света

В справочной Барнаульской сетевой компании сообщили, что произошла "серьёзная авария" и без света остался большой район. "Поступает целый шквал звонков", пишут "Вконтакте".

Энергетики обещали дать свет к полуночи, но, по словам комментаторов, электроэнергия поступила в дома около 8-ми вечера.

Один из пользователей написал, что утром 7 июня в этом районе тоже не было света из-за аварии. Тогда отключение длилось около часа.