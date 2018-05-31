В Алтайском крае из-за урагана света не было в 28 населенных пунктах

В Алтайском крае вечером и ночью 30 мая дул шквалистый ветер. В нескольких населенных пунктах отключили электроэнергию, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В 22:03 поступило сообщение об отключение 17 фидеров 10 кВ (линий, питающих трансформатор) в Смоленском районе. Без электроэнергии оставались 28 населенных пунктов. Последствия стихии устраняли бригады филиала МРСК-Сибирь Алтайэнерго.
У людей не было света около двух часов. В 23:56 восстановили подачу электроэнергии. В ведомстве отмечают, что социально-значимых последствий нет.
Напомним, в Барнауле шторм с сильными порывами ветра повалил деревья на припаркованные автомобили.
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