Уровень воды в алтайских реках начал стремительно расти из-за шторма

Уровень воды в алтайских реках Бия и Чарыш значительно вырос со вчерашнего дня. Как сообщает минприроды, в этом виновата высокая температура и сильные штормовые дожди. 25 и 26 апреля синоптики прогнозируют ливни и грозы с ветром, поэтому рост уровня воды может усилиться.

25 апреля наибольшие подъемы зафиксировали в среднем течении Чарыша (+119 см в районе села Карпово-2) и на реке Тогул (+105 см в селе Тогул). Обь Усть-Чарышская Пристань: 355 см, +12 см за сутки; Камень-на-Оби: 657 см, +3 см за сутки; Барнаул: 353, -37 см за сутки. Бия Бийск: 266, +58 см за сутки; Турочак: 294, +14 см за сутки. Катунь Сростки: 310 см, +14 см за сутки. Чумыш Тальменка: 765 см, +5 см за сутки. Чарыш Чарышское: 68 см, +40 см за сутки. Алей Рубцовск: 361 см; +2 см за сутки.