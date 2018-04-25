Уровень воды в алтайских реках начал стремительно расти из-за шторма

Уровень воды в алтайских реках Бия и Чарыш значительно вырос со вчерашнего дня. Как сообщает минприроды, в этом виновата высокая температура и сильные штормовые дожди. 25 и 26 апреля синоптики прогнозируют ливни и грозы с ветром, поэтому рост уровня воды может усилиться.
25 апреля наибольшие подъемы зафиксировали в среднем течении Чарыша (+119 см в районе села Карпово-2) и на реке Тогул (+105 см в селе Тогул).
Обь
Усть-Чарышская Пристань: 355 см, +12 см за сутки;
Камень-на-Оби: 657 см, +3 см за сутки;
Барнаул: 353, -37 см за сутки.
Бия
Бийск: 266, +58 см за сутки;
Турочак: 294, +14 см за сутки.
Катунь
Сростки: 310 см, +14 см за сутки.
Чумыш
Тальменка: 765 см, +5 см за сутки.
Чарыш
Чарышское: 68 см, +40 см за сутки.
Алей
Рубцовск: 361 см; +2 см за сутки.
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