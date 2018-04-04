Праведник и всемирная паутина: почему 4 апреля почитают покровителя интернета святого Исидора

4 Как Ватикан относится к интернету?

Еще в 1998 году католическая церковь признала, что интернет — это сокровищница человеческого знания. Впервые сайт Ватикана был создан в 1996 году. Его веб-серверы расположены на трех компьютерах, которые называются "Рафаил", "Михаил" и "Гавриил", сообщает РИА Новости.