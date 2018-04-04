Праведник и всемирная паутина: почему 4 апреля почитают покровителя интернета святого Исидора

4 апреля — день святого Исидора, который почитается католической церковью как покровитель интернета. Как святой, который жил в 6-7 веках, оказался связан с всемирной паутиной, — выяснил altapress.ru.
Ватикан долго размышлял о том, кого "назначить" покровителем всемирной паутины. Даже создали специальный сайт, на котором пользователи могли голосовать за святых и предлагать свои варианты. В итоге папа Иоанн Павел II официально назвал святого Исидора покровителем интернета.
Кроме святого Исидора на звание покровителя интернета и компьютеров "претендовали" еще несколько католических святых. Например, Педро Регаладо прославился тем, что сумел одновременно появиться в двух монастырях, расположенных в 77 км друг от друга.
Святой Исидор был епископом. Он получил блестящее риторическое образование и стал известен благодаря любви к наукам. Перу святого принадлежат десятки сичинений, в том числе — исторические произведения. Самый известный труд святого Исидора — "Этимология" — 20-томная первая всеобъемлющая энциклопедия Средневековья.
Еще в 1998 году католическая церковь признала, что интернет — это сокровищница человеческого знания. Впервые сайт Ватикана был создан в 1996 году. Его веб-серверы расположены на трех компьютерах, которые называются "Рафаил", "Михаил" и "Гавриил", сообщает РИА Новости.
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