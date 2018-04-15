Кто в этот день женится, вовек не разведется: традиции и приметы Красной горки

Красная горка - праздник, который отмечается ежегодно в первое воскресенье после Пасхи. В 2018 году он приходится на 15 апреля. В традициях Красной горки переплелись языческие и православные обычаи. Почему праздник так называется, какие народные приметы связаны с Красной горкой и почему с этого дня начинается "свадебный сезон", разобрался altapress.ru.
Слово "красная" используется в значении "красивая". "Горка" в названии появилось из-за традиции встречать первые лучи солнца на горах. Обычно и праздничные гуляния в честь прихода весны в этот день организовывали на возвышенностях.
Языческие корни праздника тесно переплелись с христианскими. Если первая неделя после Пасхи посвящена больше духовной радости, то неделя после Красной горки - время разудалого веселья.
- На Красную горку кончается церковный запрет на венчание, связанный с празднованием Пасхи, поэтому с этого дня начиналась пора свадеб. Популярной датой для женитьбы праздник стал благодаря известной примете: кто на Красную горку женится, вовек не разведется.
- Красную горку праздновали в течение не одного дня. Это был период народных гуляний и веселья. Молодые люди и девушки присматривались друг к другу. Считалось, что в Красную горку нельзя сидеть дома и грустить, потому что тогда в этом году не повезет с личной жизнью.
- В народе верили, что если на Красную горку бросить в колодец монетку и умыться колодезной водой, можно приманить красоту и богатство.
- Хорошей приметой считался дождь. Умывание дождевой водой также должно было принести здоровье и красоту.
- Веселая традиция на Красную горку - скатывание крашеных яиц с небольшой возвышенности. Если яйцо не разбилось, это сулит удачу.
- Еще на Красную горку ходили в гости к молодоженам. Это тоже хорошая примета: нанесешь визит тем, кто недавно женился, и сам скорее семью создашь.
Это церковные названия первого воскресенья после Пасхи. Название "Фомина неделя" произошло из-за апостола Фомы. Он не присутствовал, когда воскресший Христос явился ученикам. Фома заявил, что не поверит, пока не увидит Иисуса Христа своими глазами и не потрогает его раны. Учитель явился ему. Тогда апостол уверился и впоследствии стал одним из самых ревностных проповедников.
"Антипасха" примерно переводится как "подобная Пасхе". Значит, этот день нужно отмечать так же радостно и широко, как и главный праздник.
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