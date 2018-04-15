Кто в этот день женится, вовек не разведется: традиции и приметы Красной горки

1 Почему Красная горка так называется?

Слово "красная" используется в значении "красивая". "Горка" в названии появилось из-за традиции встречать первые лучи солнца на горах. Обычно и праздничные гуляния в честь прихода весны в этот день организовывали на возвышенностях.

Языческие корни праздника тесно переплелись с христианскими. Если первая неделя после Пасхи посвящена больше духовной радости, то неделя после Красной горки - время разудалого веселья.