Новосибирские ученые сняли фильм о том, как празднуют Пасху в алтайских деревнях

Съемки проходили в Шипуновском и Поспелихинском районах. Автор видео Ирина Аксенова и оператор Иван Ткаченко побывали в селах Комариха, Быково и Поспелиха.

На трехминутном видео звучат пасхальная песня, рассказ местных жителей о традициях Пасхи, которые они передают в семье. В фильме показано, как они красят яйца в луковой шелухе и как проходят праздничные богослужения.