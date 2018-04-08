Новосибирские ученые сняли фильм о том, как празднуют Пасху в алтайских деревнях

Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет создал небольшой ролик о том, как отмечают Пасху в алтайских деревнях.
Съемки проходили в Шипуновском и Поспелихинском районах. Автор видео Ирина Аксенова и оператор Иван Ткаченко побывали в селах Комариха, Быково и Поспелиха.
На трехминутном видео звучат пасхальная песня, рассказ местных жителей о традициях Пасхи, которые они передают в семье. В фильме показано, как они красят яйца в луковой шелухе и как проходят праздничные богослужения.
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